Encuesta revela cuántas personas harían lo mismo que el jubilado que mató a un delincuente en Quilmes

La consultora Giacobbe y Asociados realizó una encuesta que indica cuántas personas actuarían de la misma forma que Jorge Ríos, el jubilado que mató a un ladrón luego de que haya entrado a robar a su casa de Quilmes oeste. Los resultados demuestran una marcada mayoría a favor del jubilado. Además encendió el debate sobre utilización de armas para defensa personal.

La consulta nacional se realizó a 2.500 dispositivos móviles entre el 27 y 29 de julio, y una de las preguntas formuladas indica: En el caso de que entraran a su domicilio 5 delincuentes mientras está con su familia, al igual que le sucediera al jubilado de Quilmes. ¿Actuaría igual que él?

Ante esa pregunta, el 76.9% dijo que actuaría igual que él, mientras que el 21.4% dijo que no lo haría. En tanto el 1.7% dijo que no sabe o no contestó.

La encuestadora además realizó la consulta de si ¿Tendría en su domicilio un arma de fuego comprada ilegalmente para defenderse de ataques delincuenciales?

El 54% dijo que no, el 38.1% que sí, el 1.7% dijo que ya la tiene, y 5.7% asegura tener un arma legal.

Por último, la consultora preguntó: ¿Cree usted que la política, la policía y la justicia están asociadas al narcotráfico?

Al referirse a la policía el 70.6% dijo que si, el 4.8 % que no, el 22.9% no lo sabe, y el 1.8% no contestó; en el caso de la justicia el 66.4% opinó que sí, el 6.1% que no, el 25.9% no sabe, y el 1.6% no contestó; y la política, el 65.6% dijo que sí, el 8% que no, el 26% no sabe, y el 0.4% no contestó.