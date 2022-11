Entregaron escrituras a 90 familias de Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este lunes el acto de firma de 90 escrituras, que se realizó en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio, ubicado en Chacabuco 600, en Bernal, en el marco de un trabajo articulado con la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y entregó 7 escrituras que habían quedado pendientes del acto desarrollado el 18 de octubre.

“En estos actos, que son muy emotivos, vemos la importancia de que haya un Estado presente que acompañe a las familias en ese esfuerzo que vienen realizando durante tanto tiempo para contar con este papel, en algunos casos, avanzando con el paso previo a la escritura, y en otros, ya entregando la escritura con la emoción de saberse propietarios, dueños de ese pedacito de tierra que queda para sus hijos”, sostuvo Mayra.

Seguidamente, la Intendenta remarcó: “Con este Estado presente lo que queremos es volver a construir esa Argentina donde no solamente había trabajo, sino que el salario alcanzaba, que se llegaba a fin de mes, donde las familias podían ahorrar, irse de vacaciones, incorporar algún electrodoméstico; esa es la Argentina que queremos, la que no nos cueste vivir, la que no estemos sobreviviendo, sino que disfrutemos de la vida. De eso se trata nuestro trabajo diario: hacerle más fácil la vida a nuestra población, con mejor calidad de vida”.

Y finalizó: “En ese sentido, hoy vemos los asfaltos que están llegando a todos esos barrios que estaban postergados, barrios que hacía 30, 40, 50 años que estaban a la espera y hoy ven progresivamente las mejoras. Queremos seguir trabajando. Y lo que quiero pedirles a mis vecinos y vecinas, más allá de la ideología política de cada uno, es que valoremos el trabajo y a quienes trabajan, que no volvamos a tiempos donde quienes estaban a cargo del Municipio no les importaba cada uno de los barrios y cada rincón del Municipio, sino que se encargaban solo de algunos sectores. Trabajamos para todo Quilmes. Les pido que me sigan acompañando y que elijan siempre a los que tienen compromiso con esta comunidad y que son personas de trabajo”.

Uno de los beneficiarios, Feliciano Sánchez, vecino de Ezpeleta, comentó: “Iniciamos este trámite hace muchísimo tiempo, pero nunca pudimos llegar a un resultado, hasta hoy, que se nos dio la oportunidad de venir a firmar. Estamos muy contentos y agradecidos con esta Intendenta que ha puesto toda su confianza en la gente y nos ha ayudado para conseguir ese título que es tan importante para nosotros”. También Francisco Salinas, vecino de Quilmes, expresó su alegría por poder firmar la escritura: “Es algo que estoy esperando desde el año 93. Me da orgullo poder decir: esto les voy a dejar a mis hijos, que no es poco, porque a todos nos cuesta esfuerzo y sacrificio”.

Las escrituras firmadas corresponden, en su mayoría, a la Ley Nº 10.830 (escrituración social gratuita), y también a las leyes Nº 10.239 y Nº 11.137 (operatorias de regularización de la provincia de Buenos Aires). Se trata de un paso fundamental en el proceso de regularización dominial. Los beneficiarios y beneficiarias, en esta oportunidad, son de los barrios La Esperanza, El Tala, Malvinas, Covendiar, Lomas de Quilmes, Papeleros, La Ribera, Bernal y Quilmes Oeste. Participaron del acto la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, y la directora general de Vivienda, Adriana Cittadino.