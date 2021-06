Entregaron más de 170 nuevos DNI en la Municipalidad

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó el operativo de entrega de más de 170 nuevos DNI que se realizó en el Palacio Municipal, en Alberdi 500, a partir de un trabajo en conjunto del Municipio con el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, con los protocolos correspondientes por la pandemia del coronavirus COVID-19. Desde el inicio del año, en estas jornadas se entregaron casi 8.000 DNI y más de 1.000 Primer DNI.

Durante la recorrida, la Jefa comunal dialogó con los vecinos y vecinas, y también con los trabajadores y trabajadoras del operativo sobre la importancia de esta iniciativa. A su vez, se tomaron cerca de 20 trámites para hacer el documento.

“Estuvimos en la entrega de más de 170 DNI que desarrollamos junto al al Registro Nacional de las Personas y al Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires. A partir de esta articulación con Nación y Provincia, desde comienzo de año ya tramitamos cerca de 8.000 documentos. Desde el Municipio de Quilmes seguimos trabajando para acercar las distintas políticas y facilitar estas gestiones tan importantes para nuestra comunidad”, afirmó Mayra.

Por su parte la coordinadora del RENAPER, Antonella Romano, explicó: “Acá se está realizando el Primer DNI y también se hace entrega de los DNI que se realizaron en los diferentes operativos descentralizados del Municipio, en tanto a la demanda que había por el tema de la pandemia de realizar los DNI cero. Por eso, en articulación con RENAPER, los ciudadanos y ciudadanas se acercaron a los diferentes CICs y CGyPC de los diferentes sectores de Quilmes, donde los directores fueron anotando a los padres y menores para poder realizar los DNI, que es la base fundamental de todos y todas”.

Esta actividad se concretó a raíz de la realización de tres jornadas de tramitación de DNI que se llevaron a cabo en los Centros de Integración Ciudadana (CIC) Santo Domingo de Bernal Oeste (del 3 al 8 de mayo); 2 de Abril de Ezpeleta Oeste (del 10 al 15 de mayo); y en el Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGyPC) de San Francisco Solano (del 17 al 22 de mayo).

En lo que va del año ya se llevaron a cabo 26 operativos en coordinación con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) perteneciente al Ministerio de Interior de la Nación, a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro, y el Registro Provincial de las Personas (RENABAP), perteneciente al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Teresa García.

En la misma línea, desde el inicio de la gestión de la intendenta Mayra Mendoza, se realizaron 7.913 trámites del DNI: 6.827 en los operativos “Quilmes Cerca” y 1.086 en los operativos locales “Primer DNI”.

Estado presente

Una vecina que se acercó a retirar el DNI de sus hijos, Gabriela Pasarelli, comentó sobre esta iniciativa que “soy mamá de Lisandro y Benjamín, mis hijos nacieron en pandemia y en ese momento no se podía tramitar el DNI. La verdad que ni bien se habilitó todo nos anotamos, nos llamaron y fue muy rápido, no tengo más que palabras de agradecimiento porque es algo importante tener una identidad”.

Otras de las vecinas que estuvieron en la jornada, Kiara Meza, contó que “me hice el DNI en Solano y me lo trajeron hasta acá, no tardó ni un mes el DNI. Yo estaba tratando de buscar turno por todos lados y no conseguía. Fui a Solano y me lo hicieron, les agradezco y me parece buenísimo que se haga esto”.

En este contexto, el vecino Marcelo Weber relató: “Para nosotros fue muy fácil hacerlo, le diría a quienes no lo hicieron que lo hagan. Es rápido, fácil y no hay que andar haciendo tantos trámites ni nada de eso”.