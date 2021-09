Estalló la guerra en redes: Mayra Mendoza contra Martiniano y Larreta

Luego de su recorrida por Quilmes junto a Martiniano Molina y candidatos locales, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta publicó una serie de tuits criticando, según su punto de vista, la realidad que atraviesa la ciudad. Horas después, quién salió al cruce fue la intendenta del municipio, Mayra Mendoza

«Quilmes está atravesando un momento difícil: la zona comercial, que tanto había crecido durante la gestión de Martiniano Molina, hoy está muy golpeada por la crisis y la escasa ayuda recibida y la inseguridad aumentó muchísimo en todo el municipio», expresó Larreta de forma contundente, y agregó: «Esta mañana, con Martiniano e Ignacio Chiodo recorrimos sus calles y hablamos con comerciantes de la zona. No alcanzan las palabras para describir el esfuerzo que estuvieron haciendo todo este tiempo para sobrevivir y cuidar los puestos de trabajo».

Quilmes está atravesando un momento difícil: la zona comercial, que tanto había crecido durante la gestión de @YoSoyMartiniano, hoy está muy golpeada por la crisis y la escasa ayuda recibida y la inseguridad aumentó muchísimo en todo el municipio. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 31, 2021 Esta mañana, con Martiniano e @ignacio_chiodo recorrimos sus calles y hablamos con comerciantes de la zona. No alcanzan las palabras para describir el esfuerzo que estuvieron haciendo todo este tiempo para sobrevivir y cuidar los puestos de trabajo. pic.twitter.com/u9juCrjoiP — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 31, 2021

Casi sobre el final del día llegó la respuesta de Mayra Mendoza: «No te contesté antes porque estaba trabajando. Se ve que vos no. Dejaron el país, la provincia de Buenos Aires y a Quilmes destruidos», lanzó por su parte la intendenta, y continuó: «Ahora se llamarán Juntos, cambiarán de domicilio, pero siguen siendo los mismos que endeudaron al país por 100 años. Los que fugaron 44 mil millones que les prestó el FMI, que es el mismo monto que le prestó a todos los países del mundo en el año de la pandemia«.

Hola @horaciorlarreta. No te contesté antes porque estaba trabajando. Se ve que vos no.



Abro hilo 👇 https://t.co/yVqNuUwmCY — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 1, 2021 Difícil momento pasaron los comercios con los tarifazos que ustedes autorizaron. Durante su gobierno perdimos millones de puestos de trabajo y cerraron más de 240.000 pymes.



Por suerte en 2019 la gente votó para que se vayan y no siguieran haciéndole daño al país. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 1, 2021 Ahora se llamarán Juntos, cambiarán de domicilio, pero siguen siendo los mismos que endeudaron al país por 100 años.



Los que fugaron 44 mil millones que les prestó el FMI, que es el mismo monto que le prestó a todos los países del mundo en el año de la pandemia. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 1, 2021

Además, la mandataria y referente de «La Cámpora» apuntó contra el ex intendente Martiniano Molina y contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal. «Dejaron el país, la PBA y a Quilmes destruido. Tan desastroso fue que la ex gobernadora de la provincia no puede ni defender su gestión y se fue hacer TikTok a CABA (cringe). A vos @YoSoyMartiniano la mayoría de los quilmeños ya te demostraron en las urnas que no estuvieron conformes con tu gobierno, porque en vez de defender a los vecinos, fuiste el más macrista bancando los ajustes, los tarifazos, el endeudamiento, etc. Entonces seguí cocinando con Larreta, Vidal, Macri, Bullrich y Santilli que nosotras acá nos ocupamos de hacer las obras que Quilmes necesita y de gestionar este municipio HONESTAMENTE» sentenció

Vos @horaciorlarreta, tu jefe @mauriciomacri, tu socia @mariuvidal y tu empleado @YoSoyMartiniano dejaron el país, la PBA y a #Quilmes destruido. Tan desastroso fue que la ex gobernadora de la provincia no puede ni defender su gestión y se fue hacer TikTok a CABA (cringe) — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 1, 2021 A vos @YoSoyMartiniano la mayoría de los quilmeños ya te demostraron en las urnas que no estuvieron conformes con tu gobierno, porque en vez de defender a los vecinos, fuiste el más macrista bancando los ajustes, los tarifazos, el endeudamiento, etc. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 1, 2021

Entonces @YoSoyMartiniano seguí cocinando con @horaciorlarreta, @mariuvidal, @mauriciomacri, @PatoBullrich y @diegosantilli que nosotras acá nos ocupamos de hacer las obras que Quilmes necesita y de gestionar este municipio HONESTAMENTE.



Buenas noches! — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 1, 2021