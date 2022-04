Estefanía Albasetti, la promesa liberal de Quilmes

La ex candidata a concejal de Avanza Libertad se prepara de cara a las elecciones de 2023. El tablero político de Quilmes al igual que en el resto de la provincia y el país, aún es incierto y cambiante.

El liberalismo y su máximo referente, Javier Milei, llegaron a revolucionar a un sector de la sociedad que no se identifica con las dos fuerzas dominantes. En éste escenario, Estefanía Albasetti, quien fue candidata a concejal en 2021 por el espacio de Avanza Libertad, encabezado por el Diputado Nacional José Luis Espert, es la cara liberal de Quilmes y asegura que aunque es muy pronto para hablar de candidaturas, el proyecto comenzado el año pasado sigue en marcha y con más fuerza.

El equipo de Avanza Libertad Quilmes

«Después del período electoral 2021 no sabía si iba a continuar con éste proyecto, no es fácil hacer frente a la casta política, pero el trabajo admirable que están haciendo los Diputados Nacionales y Provinciales que acompañé (refiriéndose a José Luis Espert, Javier Milei y Nahuel Sotelo) me da fuerzas y me motiva a seguir en la lucha que cada vez estamos más cerca de ganar» confesó Estefanía a InfoQuilmes. La ex candidata a concejal agregó: «Nuestro objetivo es llegar a las elecciones de 2023 con una propuesta sólida y competitiva, que represente los intereses de la gente de trabajo, desde un barrendero hasta el gerente de una empresa»

Le consultamos qué entiende por liberalismo y nos respondió: «En Quilmes el liberalismo tiene que ver con la idea de progreso, de construir una ciudad mejor para todos, no solamente para unos pocos. Los quilmeños están cansados de promesas incumplidas, de la corrupción y de la inestabilidad económica. Necesitamos un cambio de verdad y el liberalismo es la mejor propuesta para lograrlo, estamos muy alejados de aquellos que usan el clientelismo y la corrupción como forma de gobierno y en su propio beneficio, y ven los cargos políticos como un lugar más para construir poder y vivir de la política, es decir, de nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos todos los días”.

Estefanía Finalizó diciendo: “Por eso invito a todos los quilmeños a sumarse al liberalismo, a participar de las actividades que estamos organizando y a construir juntos una ciudad mejor para todos»

La joven Estefanía Albasetti es la máxima referente del partido a nivel local