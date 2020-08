Estimaron cuántos comercios gastronómicos de Quilmes cerrarán sus puertas tras la pandemia

Desde la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento de Quilmes y Berazategui, estimaron que un 25% de comercios gastronómicos del distrito cerraría sus puertas en el marco de la pandemia por coronavirus.

Así lo aseguró Alejandro Larumbe titular de dicha Cámara en declaraciones al programa “Haro con Hache” de Fm Sur 88.9. La cuarentena, que ya lleva más de 150 días en Argentina, derivó en una complicada situación económica que azota a gran parte del país. La gastronomía es uno de los tantos rubros que han sido golpeados por la crisis sanitaria, y se estima un panorama aún más desalentador para buena parte de la industria.

“La situación está difícil, y el principal problema es que no sabemos cuándo termina esta pandemia, y no hay un plan sistemático por el cual podamos ir determinando etapas”, señaló Larumbe.

En el mismo contexto aseguró: “Estamos pendientes aviso tras aviso sobre lo que se puede o no, y somos conscientes que vamos a estar en el final de la apertura”. “Pero por otro lado lo que tenemos es que es un rubro que da mucho trabajo a la gente que menos recursos tiene para paliar la situación”, agregó.

El delivery no alcanza para cubrir los costos

Consultado sobre la modalidad de Take Away o delivery, afirmó: “El costo que tiene el rubro gastronomico es muy grande; nosotros con el delivery o take away teníamos una entrada de entre el 5% y el 10% en tiempos normales; pero por más que ese número ahora aumentó, no podemos cubrir nuestros costos”.

Y agregó: “Lo que viene sucediendo es que nos estamos comiendo, no solamente los ahorros, sino que nos comimos el capital de trabajo o la mercadería que teníamos en stock. El día que podamos volver a abrir vamos a hacerlo en una situación de tener que comprar materia prima con dinero que no tenemos, y hacernos cargo de muchas deudas con dinero que no tenemos”.

Comercios con puertas cerradas

A la hora de hablar sobre la cantidad de comercios que ya cerraron o cerrarán sus puertas, Larrumbre manifestó: “Aproximadamente un 25% de comercios del rubro dudamos de que puedan volver a abrir las puertas; ya hay varios que cerraron las puertas definitivamente, hay algunos que están esperando a ver si pueden resolver la situación, y hay otros tantos que están muy endeudados”.

“El día que abran las puertas va a ser otro gran golpe, porque quienes sean acreedores de todos nosotros van a salir a buscar que paguemos las cuentas, y la verdad es que el dinero no está” lamentó el comerciante.

Alquileres

“La gran mayoría alquila los locales”, aseguró Larumbe, y contó una charla que mantuvo con un comerciante gastronómico de Quilmes centro sobre el tema: “estuve hablando con un gastronómico que está en una zona céntrica de Quilmes y está muy preocupado porque el dueño del local le hizo un descuento muy pequeño, de entre un 5% y un 6%, y la realidad en que se está viviendo es casi imposible poder afrontar esto”.

Protocolos para la vuelta de los comercios

Finalizando, el representante de la Cámara gastronómica local confirmó además que ya presentaron un proyecto con los protocolos a las autoridades municipales: “hemos tenido una reunión especifica por este tema”, adelantó.

“Entendemos que hay que cuidarse y hacer protocolos porque ya llegamos a un punto de saturación donde si no tomamos entre los privados y el Estado decisiones, esto se va a desbordar. No podemos impedir que llueva, porque va a llover, entonces tenemos que trabajar para que todos vayamos con un paraguas, y parte de ese proyecto que nosotros llevamos, es ese paraguas”, enfatizó.

Además, dijo que tras el anuncio que realizará el presidente sobre la nueva etapa de cuarentena, quizá exista la posibilidad “de poder colocar mesas afuera para empezar a vender algo más. El lunes próximo tendremos una nueva reunión para ver como avanzamos con la Municipalidad”.