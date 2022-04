Estrenan película de director quilmeño filmada en la ciudad

El próximo miércoles 4 de mayo a las 22 horas en el espacio INCAA de Quilmes (Mitre 721) con la presencia del director, equipo técnico y parte del elenco, será el estreno de «Tu forma de ver el mundo»

La película se filmó en Quilmes y alrededores con el apoyo de varias entidades representativas de la ciudad, como el Club Ccooperarios y la escuela CIMDIP donde se desarrollaron algunas escenas. Así mismo, el film cuenta con la declaración de interés municipal en Quilmes y de interés cultural en Berazategui.

«Estamos muy felices de poder llegar al estreno luego de tanto esfuerzo y trabajo que costó poder armar la película. Es una alegría enorme poder estrenarla en la ciudad para que podamos verla antes que en otros lugares o plataformas. Ojalá a la gente le guste tanto como a nosotros nos gustó hacerla, siento que es una película repleta de emociones que propone un encuentro con ellas, porque creo que, al cine, vamos a buscar eso, vamos a buscar emociones» relató el director del film, Germán Abal, y detalló «Elegí contar una historia que transcurra en un hospital por mi propia historia, soy ex paciente oncológico y crecí visitando hospitales, en realidad uno en particular y un poco crecí con la idea de que en un hospital hay no una, sino miles de historias que merecen ser contadas»

Germán Abal, director y productor del film

Sinopsis:

Alan (Jorge Garrido) es un abogado y padre de familia que vive inmerso en su rutina laboral sin prestarle demasiada atención a Inés (Gaby Valenti) su esposa y Lautaro (Tadeo Iglesias) su único hijo. A raíz de un accidente automovilístico Alan queda internado en el hospital más cercano. Allí conocerá a Víctor (Omar Musa) un hombre mayor repleto de valores y buenas costumbres que le enseñará otra forma de ver la vida.

Además, la película cuenta con las actuaciones de Gaston Pauls, Mario Alarcón, Chela Cardalda, Alejandro Fiore, Sabrina Raveli y los youtubers Magali Castagno y Leo Venegas.

Gastón Pauls y Mario Alarcón forman parte del elenco

Elenco:

– PROTAGÓNICOS: JORGE GARRIDO, OMAR MUSA, GABRIELA VALENTI AND TADEO IGLESIAS.

– SECUNDARIOS: GASTON PAULS, MARIO ALARCON, CHELA CARDALDA, ALEJANDRO FIORE, MAGALI CASTAGNO, LEONARDO VENEGAS, CHRISTIAN VODOPIVEC, SABRINA RAVELI, FEDERICO PIGNOTA LAMES

Equipo Técnico:

– Dirección: Germán Abal

– Producción: Germán Abal

– Producción Ejecutiva: Silvina Cherry

– Jefes de Producción: Gonzalo Carbone, Claribel Britez.

– Productores Asociados: Franco Rizzoli, Matías Sosa, Barbara Nieto, Nicolas Marinelli, Diego Faiman.

– Dirección de Fotografía: Ricardo González.

– Dirección de Arte y Vestuario: Julieta Meana.

– Dirección de Sonido: Martin Cesaretti.

– Sonido Directo: Tatiana Paties.

– Musica Original: Leonardo D Atri

– Montaje: Emiliano Vergara.

– Maquillaje y Peinado: Yamila Contreras

– Cámara: Carla Puppi

– Asistente de Dirección: Pablo Pujadas

Link de tráiler: