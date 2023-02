Ex concejal de Quilmes gravemente herido en los incidentes de Lago Escondido

Un grupo de activistas sociales y políticos intentó ingresar este miércoles al Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, en lo que se dio a conocer como “La Marcha de la Soberanía”. Sin embargo, un grupo de baqueanos los echó con una brutal golpiza, en la que el exconcejal quilmeño Gabriel Berrozpe sufrió contusiones y fracturas.

Cabe recordar que el paso al mencionado espejo de agua se encuentra interrumpido por una reja sobre el camino de Tacuifí que aseguran que es ilegal, ya que intentaría prohibir un acceso que sería público. Del mismo modo, también acusan al empresario británico Joe Lewis de “apropiarse ilegalmente” del lago, frente al cual tiene una mansión.

En este contexto, un grupo de 400 manifestantes escoltados por la policía se quedó del lado exterior de la reja, mientras que ocho de ellos pasaron al interior rodeándola por varios kilómetros a través de la Huella Andina. Allí fueron interceptados por un grupo de alrededor de 150 baqueanos a caballo y a pie, que aseguran que trabajarían como “patota” de Lewis, quienes tras una breve discusión comenzaron a golpearlos.

“Nos reventaron, nos pasaron con los caballos por encima, nos dieron rebencazos, nos amenazaron de muerte con armas. A mi me quebraron la pierna tirándome un cascote cuando estaba en el piso ya, luego de que me rompieran la cabeza. La policía no hizo nada, tuvo una actitud totalmente pasiva y no podía garantizar el orden. Intentaron matarnos y conmigo casi lo logran, por poco no salgo vivo de eso”, relató Berrozpe en diálogo con InfoQuilmes.

Por su parte, en una entrevista con Radio Rivadavia, el baqueano de El Foyel, Pablo Puchi, negó trabajar para el magnate inglés: “Nosotros no tenemos ingreso al lago. Lo que estoy defendiendo es mío y de acá para abajo lo de los vecinos. Acá de Lewis no hay nada. Nosotros les advertimos bien que van a tener problemas si se meten acá. Ellos si quieren protestar que lo hagan afuera, en los campos nuestros no los queremos ni los vamos a querer nunca. Pero si se meten que se atengan a las consecuencias”, sentenció.

No obstante, el ex edil quilmeño por el Frente de Todos adelantó que “vamos a presentar una denuncia en la Justicia porque esta gente sigue con una reja sobre un camino público, a pesar de que hay fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche y del Tribunal Superior de Río Negro que ordena abrir un camino público hacia el lago. El que tiene que hacer valer eso es el Gobierno provincial, que es el que maneja a la policía, que es la autoridad de aplicación»

“Los vecinos, que son constantemente amedrentados y presionados por este grupo de personas, quieren que eso sea un camino turístico. Poner una reja en un camino es un delito y tener una banda armada a fin de lastimar gente es otro delito de ejecución permanente. Promueven el terror psicológico y físico”, enfatizó Berrozpe.

