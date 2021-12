Exposición de autos clásicos en el CUQ a beneficio del Hospital Iriarte

Bajo el lema «todos por el Hospital iriarte», el Círculo Universitario de Quilmes junto a la vinoteca The Old Seven, organizaron una jornada solidaria para ayudar a la cooperadora del Hospital Iriarte de Quilmes y así destinar el dinero a varias necesidades.

«Cars and Wine» es un evento que se realizará el próximo domingo 19 de diciembre de 12 a 17 horas en el predio del CUQ Rugby Club, ubicado en la Avenida Cervantes 1345, Ribera de Quilmes.

Habrá más de 10 autos en exposición y degustación de vinos. Las bodegas auspiciantes son: Grupo Peñaflor, Rutini Wine, Las Perdices, Schroeder, entre otras.

PRECIOS DE ENTRADAS

GENERAL: $200

JUBILADOS: $100

VIP DEGUSTACIÓN: $300

ESTACIONAMIENTO: $300

El evento colabora a beneficio de la cooperadora del Hospital Iriarte.