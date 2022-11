Extremo calor y sin agua: La agobiante situación que atraviesan los vecinos de Barrio Parque en Bernal

Un numeroso grupo de vecinos de Bernal se comunicaron con la redacción de InfoQuilmes para expresar su malestar por la baja presión y/o total falta de agua en sus casas, situación que se agrava teniendo en cuenta las altas temperaturas de los últimos días. «Empiezan los días calurosos y no tenemos ni una gota de agua, hicimos un montón de reclamos en AySA y no tenemos respuesta» indicaron furiosos, mientras que no descartan llevar la protesta a un nivel mayor.

El principal foco del conflicto ocurre en el cuadrante ubicado entre las calles Cramer, Las Heras, Av. Caseros y Monteagudo del «Barrio Parque de Bernal». Desde hace dos semanas (y en algunos casos hasta un mes) los mensajes en los grupos de whatsapp vecinales explotan con la misma temática: el faltante o en el mejor de los casos la baja presión en el servicio del agua.

Si a esto se le suma las altas temperaturas, que fueron superiores a los 33°C durante casi toda la semana, se vuelve un combo que resulta hasta peligroso para la salud. Según indicaron, ya realizaron las respectivas denuncias y reclamos ante la empresa encargada de suministrar el preciado y vital líquido, pero hasta el día de hoy no obtuvieron soluciones y persiste el problema.

«Si están haciendo cortes por arreglos se entiende que sean algunos días, pero no tenemos respuesta ni solución por ningún lado» indicó uno de los afectados, mientras que otros analizan llevar las protestas un paso más allá: «Desde hace 40 días a hoy ya hice 10 reclamos y nada, el calor es agobiante y no tenemos forma de refrescarnos ni higienizarnos. Parece que la única forma de que nos escuchen es cortando las calles o protestando frente a AySA» aseguraron.

No obstante, algunos vecinos remarcaron que a pesar de no solucionarse el problema han visto al personal de la empresa trabajar en la zona. Según pudo averiguar este medio se realizaron algunas intervenciones previas para localizar el foco del conflicto y esta semana se procederá a comenzar con la renovación de cañerías.