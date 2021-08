Familiares de joven asesinado exigieron a la Justicia que no acepte el pedido de juicio abreviado

Familiares y amigos de Jonathan Gómez, un joven de 23 años asesinado en marzo del 2020, marcharon esta mañana al Poder Judicial de Quilmes (sito en Hipólito Yrigoyen y Videla) para exigirle a la justicia que no haga lugar a una propuesta del abogado defensor del acusado de homicidio.

Según explicaron a InfoQuilmes, si bien el crimen ocurrió en marzo del año pasado, la causa recientemente se elevó a juicio. «Estamos pidiendo que no sea juicio abreviado, sino juicio oral como corresponde y que sea una condena justa ya que en el abreviado le darían muchos años menos. La caratula es homicidio simple con lesiones graves. Mi hermano ya no está, la novia salió muy lastimada ese mismo día. El asesino ya tenía varias denuncias por violencia de género y una perimetral que no cumplía» indicó Johana, hermana de la víctima, que a su vez responsabilizó a la Justicia por el asesinato de Jonathan.

«La justicia es responsable de lo que pasó, este crimen se pudo haber evitado porque si hubieran visto como el asesino no cumplía con las restricciones impuestas lo hubieran detenido mucho antes. A nosotros no nos corresponde un abogado porque la víctima ya no está, mientras que al asesino el Estado le brinda un representante legal. Nosotros no podemos pagar un abogado para incorporarnos a la causa como particulares damnificados. Creo que es muy injusto que nosotros como familia no tengamos un abogado para que mi hermano tenga justicia, porque no me lo va a devolver nadie» concluyó.

Mientras tanto, en las próximas horas se definirá si la Justicia acepta o no el pedido de juicio abreviado

Jonathan Gómez fue brutalmente asesinado el 8/3/2020

EL CASO

En la mañana del día 8 de marzo del 2020, un hombre de 33 años ingresó al domicilio de su ex pareja (con la que tenía dos hijos y llevaban más de un año separados) en la calle Joaquín V. González y Jujuy de Quilmes Oeste y mató de varias puñaladas a Jonathan. Según relató en aquel momento la mujer, dormía con su novio cuando escucharon un fuerte ruido y al despertar se encontraron con el homicida parado al borde la cama con una cuchilla en sus manos. Sin tiempo a reaccionar, el asesino se abalanzó contra la pareja y le asestó varias puñaladas en el corazón al jóven, provocándole la muerte de manera inmediata. Luego de tareas investigativas, la policía logró detener al asesino en la casa de sus padres.