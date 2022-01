Feroz ataque de perros: mataron a un caniche, lastimaron a otro e hirieron a los dueños

Una familia denunció el ataque de dos perros de la raza Pastor Alemán hacia dos caniches en Ezpeleta. Uno de los canes mordió al perrito hasta llevarlo a la muerte y el otro se encuentra en la veterinaria. Señalan que no quisieron tomarles la denuncia en la Comisaría Sexta de dicha localidad.

Todo ocurrió en cuestión de minutos, cuando una vecina paseaba a sus dos caniches con correa por la calle Santiago del Estero, justo a la vuelta de la dependencia policial. «De la nada, saltaron dos perros de una casa a atacar, mataron a una de mis perritas y la otra está herida. Mi mamá y hermana quedaron golpeadas», contó Micaela en diálogo con InfoQuilmes.

Y agregó detalles sobre la indignante situación: «Mientras pasaba esto, los dueños insultaban a mi mamá cuando fue su perro quien nos atacó». Luego fueron a realizar la denuncia, pero como si fuera poco, no se la tomaron. «Fuimos a la vuelta y nos dijeron que por una Ley ahora no se podía, entonces nos mandaron a Zoonosis. Cuando hablamos con el director, nos dijo que nos tienen que tomar igual la denuncia y que vayamos de nuevo. Decidimos volver, y hasta pasarle el celular al policía, pero éste le dijo que no podía y que tenía que hablarle a un fiscal», explicó.

«Nos quedamos esperando como hasta las 11 de la noche hasta que tomen otras denuncias, y después de tanto el agente nos dijo que vayamos a hablar con un fiscal porque ellos no se podían hacer cargo», concluyó. Mientras tanto, las damnificadas y su otra mascota se recuperan de las lesiones, pero el caso continúa sin resolverse.