Gastronómicos se rebelan y organizan una gran protesta al aire libre con food-trucks

Ante la grave crisis del sector, los dueños de bares, restaurantes y cervecerías de la ciudad y la provincia de Buenos Aires organizan un evento al aire libre con food trucks y pancartas. Será el sábado 5 de junio en Plaza Serrano (Palermo) desde las 11 de la mañana y hasta las 13 horas. La propuesta es que sean dueños acompañados en total de 3 personas por local para reclamar contra el cierre total de este fin de semana.

La acción es llevada adelante por la Federación de Gastronómicos de la Provincia de Buenos Aires y tiene el respaldo de organizaciones del sector de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del interior del país. Según explicaron los organizadores la convocatoria será sin consignas políticas y respetando los protocolos sanitarios.

Si bien la iniciativa cuenta el apoyo de más 12.000 locales, se espera que el sábado unos 50 dueños de comercios gastronómicos pongan sus food-trucks con sillas y mesas al aire libre, y por más que no puedan vender sus productos (de lo contrario serán penalizados por violar la ley) buscarán meterle presión al Gobierno Nacional. Entre los principales reclamos se encuentran:

Apertura los 7 días de la semana.

Extensión horaria hasta las 00 hs.

Aforos internos del 30% de la capacidad.

Ley de Emergencia Gastronómica.

Algunos de los locales que apoyan y se sumarán a la iniciativa: Kubo, Club Serrano, Antwerpen, Barbara, El Taller, Crónico, Madagascar, Brujas, En Barges, Diggs, Lado V, 1870, 1870 Beer and Coffee, Lucca Vermuteria, Alchemy, Café Martínez, El Born, Segreto, Berlina, Los inmortales, Lo De Pepe Club, Polaco, Santa Birra, Complejo, Crosta Pizza, El Retorno, PH, Mr Jones, Cerveza Paso Morales, Seattle Pub, Dulce Charlotte, Mi Barrio, Cervecería 1275, La Bestia Gourmet, Estación Colombia, Cervecería Buller, Chungo, Il capo, Burton, GreenEat, Amazonia, Cervecería Rodríguez, Le Sfogline, The Capital Beer, Casa Jache, Hangar 1138, Tostado Café Club, Pier 54, Todomundo Restobar, Ohana, Guebara, Fausto cervecería, Alaire Terrace Bar, Groove, Green Parrot, El Charro, Avocado Company, Good Place, Un toque especial, La Boheme bar, The Little Bar, El niño Bar, Cleber, Ay! Miranda, 66. Kamet, Urban grill, Tinto y carbón, Palotes, Órale Juanito, Lancelot, Adorado, Distrito, Adorado Mercado, Cantina Sunae, El club de la milanesa, PIBÄ, Choripaneria, Milangueria, The Wrappee, 1516 Cerveceria, Ferona, Berim, DistritoResto, Malú Pinamar, La hija del Carnicero, Heisenburger, Sebar Bodegon cervecero, Konnan hot dog, Konnan patio cervecero, Chivata, Remake museum, El Codo Parque Patricios, El Codo Villa Crespo, Kevin Bacon, Vegan fox, Madrí, OLDAYS, Chin Bar San Telmo, Berna by Jakub, Post Street Bar, Carnal, Pertutti, Borda, Bastabar, Santos Barriles, IL Bersaglieri, El Piave, Totem espacio cultural, Titola, Si Pastron, Don Elvis Bar, Cut, Cowobongo, Los 3 Ases y Bar Sarandi.