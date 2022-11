Gerardo Morales cruzó a Alberto Fernández: «Hoy tenemos un Presidente que está ausente…»

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales culminó este sábado 12 de noviembre en la ciudad de El Dorado su visita a la provincia de Misiones. Durante los dos días que abarcó la recorrida Morales desarrolló una intensa agenda político institucional, que incluyó reuniones en la ciudad de Posadas con la dirigencia radical de la provincia, y con sus sectores productivos; la visita a la tealera «Don Layo», en la localidad de Campo Viera, y un gran encuentro con la militancia de la UCR misionera en la localidad de Alem.

El sábado 12, en la última jornada de actividades, Morales visitó el aserradero y planta de remanufactura de la empresa foresto-industrial Laharrague-Chodorge en Montecarlo, y mantuvo un encuentro con dirigentes y militantes de la UCR en la sede de la Cámara de Comercio de El Dorado, donde recibió la distinción como visitante destacado, de parte del Concejo Deliberante de esa ciudad.

En las distintas instancias que abarcó la recorrida Morales escuchó las problemáticas y expectativas de los distintos sectores , compartió su visión tanto sobre la situación actual, como sobre las perspectivas futuras para la República Argentina y su gente y afirmó:

“Hoy tenemos un Presidente que está ausente, sobre el que lo único que sabemos es que está en Olivos, y viaja de un lado para el otro, pero no está conduciendo. Tenemos funcionarios de cada organización que integra el Frente de Todos peleándose por cuotas de poder, y en medio de esto están alimentando cada vez más un Estado paralelo, sostenido en la mayoría de las organizaciones sociales, que se han convertido en organizaciones parapolíticas, que lo que hacen es pedir cada vez más presupuesto”.

“Las organizaciones sociales han manejado hasta julio de este año 350 mil millones, hasta fin de año van a manejar 700 mil millones, todo un presupuesto importante, que es la pela que tienen en la calle, movilizan a 500, 700, 5000 personas en la 9 De Julio, en Buenos Aires, para pedir una audiencia y luchar por más cuotas de poder”.

“Lo que necesitamos es recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo, porque la gente lo que quiere es trabajo digno. Tenemos que recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo, que es lo que nos ha dado identidad como pueblo, nuestra capacidad de recuperación, de luchar contra la adversidad, de generar progreso social. Ese es el desafío central que tenemos”.

“Yo aún no me lancé, pero ya expresé mi decisión política de ser candidato a presidente. Falta mucho todavía, los meses cruciales van a ser marzo y abril, cuando vamos a tener nuestro plan de gobierno, y abril y mayo van a ser meses decisorios para ver cuáles van a ser las fórmulas que vayan a las PASO”. “Tenemos que hacer un gran esfuerzo para llegar a ese momento armónicamente, bien, con la madurez que requiere el pueblo argentino de una fuerza política que quiera gobernar el país. Algo que todavía no sabemos, nadie gana hasta que no se cuentan los votos, hay que ser humildes en eso y tener convicciones. El desafío de la Argentina es llegar con liderazgo, capacidad de gestión y un plan de gobierno, algo que no tiene esta administración, y que tampoco tuvimos nosotros cuando llegamos, más allá de que hubo liderazgo”.

“Para marzo vamos a tener un plan de gobierno, donde, obviamente, hay que resolver la macro primero. Las Pymes representan el 60% de las fuentes de trabajo, y hoy los dueños de las pymes se levantan a leer el boletín oficial para ver qué reglas se cambian. El problema económico hoy es la política. No podemos vivir en un país así, con tanta incertidumbre. Hay que dar certezas”.

“Entonces, primero la macro: política monetaria, tipo de cambio, un Banco Central, que tiene que ser independiente totalmente, y equilibrio fiscal. Pero hay que tener cuidado con quedarnos solo en eso. El plan económico no solo tiene que ser solucionar la macro, porque si vemos las crisis en el ‘85, el Plan Austral, resolvimos esos problemas, pero le faltó una política productivista. Luego en la década del ‘90, la Convertibilidad acomodó la inflación los primeros años, después hubo desequilibrio fiscal, pero nunca hubo política productiva, por eso al fin de la Convertibilidad teníamos destruído el aparato productivo. Luego la crisis del 2002 también, nos recuperamos hasta 2005, luego la del 2008 también se arregló la macro, pero no la micro, como volvió a pasar con la crisis de 2018, que nos tocó a nosotros: en ningún caso hubo políticas productivistas”.

“Los ortodoxos se encierran con la macro y dejan de ver el país productivo. El Decreto 814, por ejemplo, un decreto que baja las contribuciones patronales en el interior del país y resuelve en alguna medida las asimetrías. Ahora, esos que se llenan la boca de bajar los impuestos son los primeros que desde Buenos Aires, se enredan en las 10 manzanas de la City porteña, y miran esos esquemas de beneficios impositivos para la producción, y los ven como un gasto. Son muy contradictorios”.

“Yo creo que el camino es ir no solo a la macro, sino también a la micro. Hay que tener un proyecto productivista. Hay que hacer reformas en la legislación laboral. Hoy tenemos al 40% de los argentinos como trabajadores informales o sin trabajo, hay que resolver esos temas. Hay que tener una legislación de PYMES, hay que ser disruptivos, armar otra economía en la República Argentina. hay que terminar con la joda de los planes. La joda de esos delincuentes que le sacan la plata a la gente y hay que poner esos fondos en función de la producción”.

“No estoy en contra del área núcleo, al área núcleo hay que sacarle el pie de encima, que produzca, queremos más riqueza, más producción, más empleo, pero también hay que mirar al resto del país, tenemos que poner en marcha al país. No tenemos gas, tenemos un déficit de energía de 15 mil millones de dólares, la verdad somos un paquete de giles a la hora de hablar de la falta de gas en el país teniendo Vaca Muerta”.

“Ahora lo único importante es abordar la agenda de la gente, hay buen diálogo, y tenemos que entender que la sociedad nos está demandando que nos ubiquemos en la agenda de la gente, de la que a veces, por las peleas nuestras también, nos apartamos”.

“Hay que hacer un plan productivista y federal, meter cambios estructurales que no se hacen de la noche a la mañana. Ojo con los que vienen con el verso que esto se resuelve de la noche a la mañana. En marzo vamos a llegar con un programa consensuado de todos en JxC, obviamente que quien gobierne pondrá su impronta, porque este es un país presidencialista”.

“Para solucionar los problemas tiene que haber planes de mediano y largo plazo, y para eso tiene que haber diálogo. Yo no me inscribo en la grieta, me inscribo en el diálogo, en la posibilidad de políticas de mediano y largo plazo”.