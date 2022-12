Gerardo Morales: “Hay que ordenar la macro pero no solo eso: ha fracasado esa mirada que se queda enredada en las diez manzanas de la City porteña”

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales participó este lunes 5 de diciembre de las actividades de cierre de la tercera edición del Programa Federal de Formación, organizado por el Consejo Federal de Inversiones en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Morales fue orador de un panel moderado Ignacio Lamothe, secretario general del CFI, que hizo foco en el análisis de la potencialidad de nuestro país desde una perspectiva provincial, dirigido a un grupo de 350 jóvenes que forman parte del Programa Federal de Formación, junto a los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de San Juan, Sergio Uñac.

Durante su intervención el gobernador de Jujuy expresó: “Muy agradecido de poder participar de este ciclo de formación de nuevos líderes federales con representación de todo el país, con una agenda propositiva, no esa agenda negativa que hay cada vez que venimos acá a la Capital Federal, porque acá llegas y los medios te ponen el vaso medio vacío y yo creo que la mirada que tenemos en el Interior habla también de otra realidad. Obviamente que estamos mal, que está mal la macro, que hay niveles de inflación complicados que es el desafío a resolver, pero también hay otro país que está empujando, donde pasan cosas de las que muchas veces no se habla”.

“En Vaca Muerta hubo una inversión de 5 mil millones de dólares este año,y habrá una de 7 mil millones el año que viene. Hablo de Vaca Muerta, que no es de mi provincia, porque es uno de los pilares de la nueva matriz productiva del país. Se están ampliando los oleoductos, se están haciendo los ductos para el gas, que es importante que pueda llegar al norte y al NEA, tenemos la vergüenza de que todavía Misiones y Corrientes no tienen gas, y llegar también con el otro ducto que nos permita conectar al NOA, porque en el norte argentino, todavía pagamos un promedio de 12 dólares el millón de BTU, y le estamos importando a Bolivia 1500 millones de dólares, el día que lleguemos con el gas de Vaca Muerta vamos a dejar de sacar 1500 millones de dólares de las cuentas del Banco Central”, dijo.

“Hay un país que está en marcha estructuralmente en un mundo que demanda alimentos, energía, economía del conocimiento, biotecnología, donde la República Argentina tiene un gran potencial. En el Norte Grande tenemos ya un plan de inversiones de 30 mil millones de dólares para los próximos 15 años. Nosotros en los próximos 15 años queremos tener las mismas oportunidades de producir que en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde están casi el 20 % de las PYMES que exportan”, añadió.

“Creo que hay un país que está cambiando y que viene en línea con esta matriz de producción que está cambiando, con la ventana que van a tener los combustibles y el gas de 25 años, donde tenemos que sacarle todo lo que se pueda a Vaca Muerta para bajar el déficit energético, que este año va a cerrar en 13 mil millones de dólares. Y Vaca Muerta va a ser uno de los pilares que nos va a permitir resolver ese problema, uno de los problemas graves que tenemos que es el déficit en materia energética”, enfatizó.

Y continuó: “Luego, obviamente, vendrán las renovables, tenemos el viento de la Patagonia y el sol de Cuyo hasta Jujuy. Nosotros tenemos una planta solar a 4000 metros de altura, estamos dentro del 2% de las plantas que mayor capacidad de generación de energía tienen en el mundo. Así que estamos con 800 hectáreas y un millón de paneles solares con una capacidad de generación de energía impresionante. Así que para el mundo que viene, que está cambiando la matriz de generación de energía, Argentina tiene un rol central con la radiación solar y los vientos de la Patagonia”.

“Hoy Europa está pagando 400 o 440 dólares el megavatio de energía, nosotros estamos en un promedio de 90 a 100 dólares, pero en Europa, Portugal y España están con un promedio de 118 o 140 dólares, porque hace años están desarrollando proyectos de energías renovables distribuídas y han dejado de ser dependientes de Rusia y tienen una tarifa de energía más barata, mientras que por la tarifa tan alta que tienen los demás países se están generando muchos problemas”, sumó.

“No fui a la COP 27 porque no estaba China, no estaba Rusia, Europa fue pero no está en condiciones de hacer los aportes que deben realizar los países desarrollados para cumplir el Acuerdo de París. El tema de la energía es central en el mundo, y Argentina tiene en la transición Vaca Muerta, y en lo que viene: solar, eólica y el hidrógeno verde, un gran potencial”, remarcó Morales.

“Luego también está el tema de los minerales, donde Chile exportó 63 mil millones de dólares el año pasado, y nosotros 3 mil millones, pero hay un potencial tremendo; Jujuy con el litio va a estar produciendo 82 mil toneladas desde enero de 2023 y vamos a exportar 3 mil millones de dólares. Salta, Jujuy y Catamarca va a estar exportando en los próximos 3 años 10 mil millones de dólares solo en litio, que van a ser dólares que van a ir al Banco Central y nos van a permitir tener una política mucho más flexible para autorizar exportaciones”, cerró.

“En Jujuy vamos a fabricar baterías de litio, tenemos ya convenios con tres empresas, porque lo que también viene es la electromovilidad, donde el mercado latinoamericano en los próximos años va a ser de 35 mil millones de dólares. Y nosotros tenemos litio y tenemos industria automotriz, que no tiene Bolivia, ni tiene Chile, solo tiene Brasil, que va a demorar porque tiene un modelo de biocombustible, por lo que tenemos que aprovechar en la República Argentina, aprobar la Ley de Electromovilidad y fabricar las baterías de litio. No tenemos mares en Jujuy, sino seríamos perfectos los jujeños”.

“También estamos con el cannabis con fines medicinales, con cuyos residuos vamos a fabricar fibras textiles, bioplásticos y vamos a seguir avanzando con el desarrollo científico tecnológico”.

“Hay una Argentina posible. Obviamente, tenemos problemas, hay que ordenar la macro, pero como yo les digo a los economistas, muchos que son ortodoxos, propios y ajenos: la agenda de solo la macro ha fracasado, ha fracasado esa mirada que se queda enredada en las 10 manzanas de la City porteña, y no se dan vuelta a ver lo que está pasando en muchos otros lugares, que es tremendo. Se necesita una mirada federal, que vea los procesos que están sucediendo en todos los rincones de la Argentina, donde hay un país en marcha más allá de todos los problemas que tenemos, donde la primera tarea es ordenar las cuentas, pero en simultáneo poner en marcha un proyecto productivista y federal”.

Durante esta misma jornada Morales encabezó además la firma de un convenio entre la provincia de Jujuy y el Consejo Federal de Inversiones para la implementación del Programa de Acciones Sustentables para Actividades Productivas impulsado por el CFI en la provincia de Jujuy.