Granja clausurada tendrá que donar $100.000 en mercadería para los más humildes

El Municipio de Quilmes clausuró hoy la empresa avícola Pluma Blanca, ubicada en Amoedo y Av La Plata, por la remarcación abusiva de sus precios.

La multa impuesta por la Intendenta Mayra Mendoza es una donación de 100 mil pesos en kilos de pollo que serán utilizados en los más de 110 «Puntos Solidarios» que están distribuidos en el distrito, donde vecinos y vecinas se alimentan diariamente.

Con el objetivo de cuidar el bolsillo de los vecinos y vecinas de Quilmes, se realizó este operativo conjunto de la Secretaría Legal y Técnica y la Agencia de Fiscalización y Control para hacer cumplir la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el Usuario.

«Estamos pidiendo responsabilidad a todos los empresarios para que no especulen con la necesidad de la gente. Si no cumplen con lo dispuesto por el Gobierno Nacional se los procederá a clausurar. No es momento para vivos, es momento para ser solidarios», afirmó Mayra Mendoza.