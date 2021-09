Grupo teatral quilmeño recibió beca del Fondo Nacional de las Artes para su próxima obra

El grupo de teatro quilmeño «Núcleo Silvestre» recibió una beca de creación del «Fondo Nacional de las Artes» que será utilizado para producir una obra de teatro que se llamará «Dentro del tiempo tuve un lugar» y será estrenada en el 2022 en el distrito.

EL CIELO AL CAER

Con la dirección Juan José Santillán, el grupo estrenó en septiembre del año 2019 «El Cielo al Caer» en la Casa de la Cultura, la cuál contó con la participación de la actriz francesa Claire Salabelle y el artista sonoro, Pablo Reche. Esta obra representó a Quilmes en la Fiesta Regional del Teatro 2020 donde participan elencos de toda la provincia de Buenos Aires. Quiénes quieran presenciarla, el día 23 de octubre a las 20 horas se realizará una función en el Teatro Municipal de Quilmes. Además, durante los meses de octubre y noviembre brindarán otras presentaciones en la Casa de la Cultura y en la ciudad de La Plata

Antecedentes

La primera vez que Claire Salabelle y Juan José Santillán trabajaron juntos fue en Prometeo Hasta cuello (2007), texto de Santillán estrenado en el Kónex que integró la grilla del Festival Internacional de Buenos (2009) y que obtuvo un reconocimiento de los Premios Teatro del Mundo en Dramaturgia.

Luego, estrenaron Atlántica Sara, espectáculo presentado en los ciclos Panorama Work in Pro-gress y Óperas Primas del Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA) en la temporada 2009/2010. Esa obra tuvo el apoyo del Servicio de Cooperación Cultural de la Embajada de Francia en Argentina.

El proyecto consta, además, de una serie de actividades que dependiendo del espacio que lo cobije podrá brindar distintas instancias de intercambio: encuentros pedagógicos,

desmontajes de la obra, conversatorios para escuelas de teatro y actuación, entre otros.



Fotos: Leo Vaca / Núcleo Silvestre

Ficha técnica

Una mujer extranjera, rodeada de ruido y escombros, hablará de amapolas y morfina; de Mao, de la Revolución, del Tao, de Marcelo Bielsa… y de un serquerido que se desvanece. Lo que diga puede ser todo, menos interferencia. Sabiendo que en cruzar o en derribar el muro enlaza un Manifiesto de sus días: // “Aprender el NO como única certeza. Definir negando lo que me rodea: No habrá dramatismo ni condición dramática en lo que viene. Nunca esperes eso, por favor. El drama no llega ni se espera. Aparece”. //

Intérprete: Claire Salabelle

Sonido: Pablo Reche

Escenografía: Eduardo Spíndola

Asistencia Escenográfica: Esteban Altmann

Iluminación: Malena Miramontes / Eduardo Spíndola

Asistencia coreográfica: Federico Pérez Gelardi

Fotografía: Leo Vaca / Federico Pérez Gelardi

Asistencia de dirección: Adys de la Rosa

: Adys de la Rosa Texto y dirección: Juan José Santillán

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

