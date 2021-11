Hace 3 generaciones que una familia y sus vecinos reclaman pavimento en su cuadra

«Mis abuelos, mis padres y ahora yo estoy con este tema, desde el año 1995 que se inició el trámite en la municipalidad», denunció un vecino, que asegura que las autoridades no les dan respuesta.

Se trata de la calle French entre Libertad y Belgrano, cuya calle sigue siendo de tierra y una familia afirma haber hecho cientos de pedidos para que arranquen las obras pero eso nunca sucedió.

«En el año 1995 se iniciaron los trámites en la Municipalidad de Quilmes solicitando el pavimento» contó el más joven de las tres generaciones, y señaló que hace unos años sus padres reiteraron el pedido pero sólo asfaltaron la calle Libertad, dejando de lado el resto de las calles. «Como la fábrica de Edesur tiene una entrada en esa calle, ‘oh casualidad’ esa calle fue asfaltada» ironizó, cansado de promesas.

Sin embargo, luego de tantos reclamos, denuncian que los mismos están cajoneados. «Cuando me presenté el 25/11/21 a saber el estado de los reclamos, me informó el director de pavimentación y obra publica, Luis Ambrosio, que el expediente está cajoneado», lamentó.

Luego, en representación de los vecinos, contó la odisea que sufren día a día por este problema. «Tenemos un vecino con una enfermedad terminal y las ambulancias de PAMI no entran porque es calle de tierra y ella lo traslada en sillas de ruedas hasta la otra calle para socorrerlo. También, las calles se inundan y cuando llueve es imposible transitarlas, por ejemplo mi madre no puede salir a cobrar su jubilación porque los uber o remises no entran».