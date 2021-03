HCD: Comenzó el período ordinario de sesiones

En este encuentro, el presidente del Cuerpo Fabio Báez, dio comienzo a la primera ordinaria de 2021 ante la presencia de 21 concejales en el Teatro Municipal de Quilmes, respetando los protocolos y manteniendo el distanciamiento social.

En este marco, se le dio ingreso a varios proyectos que serán tratados en las distintas comisiones y que permitirán dar comienzo a las iniciativas propuestas por los concejales.

Dentro de las resoluciones presentadas, se solicitó al Cuerpo acompañar el proyecto que modifica el piso de ganancias, presentado por el Presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, el mismo se debate en el Congreso de la Nación y beneficiará a más de 1 millón de trabajadores.

Sobre Tablas

Con el apoyo de los concejales se dio el visto bueno para prorrogar la Declaración de la Emergencia en Violencia contra las Mujeres por 2 años, a partir de la fecha de vencimiento otorgada anteriormente por Ordenanza Nº 12976/18. En este contexto el titular del Legislativo Fabio Báez, expresó, “Es un tema fundamental para nuestra política de gobierno; no sólo la prórroga de la emergencia, sino también sumarle herramientas para que puedan desarrollar la actividad que lleva adelante hoy la Secretaría de Mujeres y Diversidades como la que implementó nuestra Intendenta desde que asumió”, dijo Báez, y agregó, “Hoy la concejala Eva Mieri dio un detalle de los lugares que van a empezar a funcionar; ella está trabajando activamente en la temática, y explicó los logros de la gestión”.

“Tenemos la oportunidad de contar con un gobierno nacional que ha puesto la cuestión de género como política pública. Y acá en nuestro distrito tenemos una Intendenta que está a la cabeza de esa lucha, es un orgullo poder ayudar desde nuestro lugar”, subrayó Fabio Báez.

También sobre tablas, se aprobó la resolución mediante la cual se le rinde homenaje al Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Oscar “Gato” Smith al cumplirse un nuevo aniversario de su secuestro y desaparición. Báez resaltó la figura del joven sindicalista a 44 años de su secuestro, “El `Gato´ Smith, fue de esos sindicalistas que lucharon por tener un país mejor, y al compañero eso le costó la vida, tenemos que recordarlo siempre los que estamos en esa lucha por la igualdad. Smith siempre pensó en el conjunto, por eso lo recuerdan los compañeros del gremio, y los militantes nos vimos reflejados en ese dirigente, los que alguna vez hicimos política gremial seguimos su ejemplo”.

Homenajes

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las señoras concejalas homenajearon a las mujeres en su día. En este marco, Fabio Báez, se hizo eco de las distintas manifestaciones durante la sesión expresando, “Fue una sesión muy emotiva. Mujeres que han puesto todo, y son las que todos los días luchan por un país mejor e igualitario”, señaló Báez, y añadió, “En algunas alocuciones se dijo que no es un día de festejo, y compartimos eso, nosotros creemos que la gran lucha de las mujeres es tratar que cada día se achique más la brecha, que no haya un solo femicidio más, ni una mujer maltratada. Me he puesto la camiseta para que entre todos aportemos nuestro granito de arena; la gran lucha la están llevando ellas y muy bien, pero también es nuestra responsabilidad estar a su lado para bancar esa lucha, que es la madre de las batallas”, afirmó el Presidente del Concejo Deliberante.