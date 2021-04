Hisopados en Quilmes: Todo lo que tenés que saber

Actualizan días, horarios y sitios de Quilmes donde se hacen hisopados gratuitos. Desde este lunes se ha modificado y extendido el horario donde los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los Centros de Integración Comunitaria (CIC) realizan hisopados de forma gratuita, pasando a funcionar desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía los días lunes, miércoles y viernes. A éstos se suma el Instituto Municipal de Salud «Dr. Ramón Carrillo» (ex dispensario). Finalizado el horario de los CAPS, CICS o de los operativos DETECTAR, deberán acudir a la guardia de los hospitales.

Vale destacar que en todos los centros de salud mencionados solamente se realizarán hisopados a personas con síntomas.

🏥 CAPS La Paz – Calle 888 1501

– Calle 888 1501 🏥 C.I.C. La Matera – Calle 816 y 889

– Calle 816 y 889 🏥 C.I.C. La Ribera – La Merced entre 18 bis y 19

– La Merced entre 18 bis y 19 🏥 C.I.C. María Eva (solo viernes) – Pampa 4326

(solo viernes) – Pampa 4326 🏥 CAPS Villa Azul – Sgto. Cabral entre Chubut y Neuquén

– Sgto. Cabral entre Chubut y Neuquén 🏥 CAPS Villa Itati II – Falucho entre Chaco y Los Andes

– Falucho entre Chaco y Los Andes 🏥 Centro Asistencial Modelo Don Bosco – Pringles 1010 (entre Misiones y Formosa)

– Pringles 1010 (entre Misiones y Formosa) 🏥 CAPS Arturo Illia – Concordia y Panamá. Ezpeleta

– Concordia y Panamá. Ezpeleta 🏥 CAPS Gral Belgrano – Avenida Mosconi 5100, Solano

– Avenida Mosconi 5100, Solano 🏥 Dispensario «Ramón Carrillo» – Islas Malvinas 801

Por su parte, el tráiler ubicado enfrente al Hospital de Solano (844 y 893) estará de lunes a sábados de 9 a 14 horas . Luego de esos horarios, se podrá acceder al testeo en la guardias de los hospitales y UPA del distrito.

(844 y 893) estará de . Luego de esos horarios, se podrá acceder al testeo en la guardias de los hospitales y UPA del distrito. Con respecto al Hospital de Quilmes , los hisopados se realizan de lunes a sábados de 8 a 13hs en el hospital modular cuya entrada se encuentra en las calles Olavarría y Derqui . Se realizan los hisopados rápidos con resultados en 15 minutos, pero deben ir con 72hs desde el inicio de síntomas ya que puede dar un falso negativo.

, los hisopados se realizan de el hospital modular cuya entrada se encuentra en las calles . Se realizan los hisopados rápidos con resultados en 15 minutos, pero deben ir con 72hs desde el inicio de síntomas ya que puede dar un falso negativo. En el Hospital del UPA de Bernal (Cabo Sessa al 1400), los testeos se realizarán solamente con turno, el cuál puede pedirse al 1142709983 o también puede solicitarlo personalmente un familiar, vecino o amigo de la persona que presenta síntomas compatibles con COVID-19.

Los resultados se entregarán solamente por teléfono. Aquellos que no los reciban deberán comunicarse al 0800-999-5656 de 8 a 20 horas

Para evitar aglomeraciones y realizar los testeos a gente que realmente lo necesite, NO se realizarán hisopados sin síntomas, por viaje, por precaución antes de darse la vacuna, personas que hayan tenido contacto estrecho y no presentan síntomas. Tampoco realizarán por motivos laborales, para confirmar altas epidemiológicas ni a personas que conviven (o no) con casos confirmados, presentan síntomas y no tienen factor de riesgo. En este último caso se confirma como positivo por nexo epidemiológico.

Por otra parte, aquellas personas que no tengan gusto y olfato, se los confirma como positivos automáticamente por criterio clínico epidemiológico y no se les realiza el hisopado, aunque informaron que en éstos casos se les brinda una constancia para que presenten en sus trabajos.

Se recuerda que son 10 los días de aislamiento que se deben cumplir para obtener el alta, comenzándose a contar desde el inicio de los primeros síntomas. En caso de necesitar asistencia comunicarse al SAME (107).

«Es importante saber que el hisopado no es algo urgente, por lo cuál si no se consigue hacerlo un día puede realizarse al día siguiente. Lo más importante si tienen síntomas es quedarse aislado y no ver a nadie en lo posible ni concurrir a trabajar» resultaron desde el área de Salud del Municipio