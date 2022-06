Homenajean al Padre Luis Farinello a cuatro años de su fallecimiento

El sábado 4 de junio se realizará un emotivo homenaje por el cuarto aniversario de la partida física del Padre Luis Farinello. El evento se llevará adelante desde las 14 horas en la sede perteneciente a la Fundación que lleva su nombre, situada en Echeverría y Paz de Quilmes Este, y contará con shows en vivo, exposiciones artísticas y se realizará un mural recordatorio. «Encontrarnos para recordarlo y honrar su memoria» reza la invitación que circula por redes sociales.

¿Quién fue el Padre Farinello?

El sacerdote católico nació en Villa Domínico el 8 de febrero de 1937, en el seno de una familia de italianos y gallegos. A los 16 años, ingresó en el seminario de La Plata y fue ordenado sacerdote en 1964. Llegó a la Villa Luján Sur quilmeña en 1978, cuando apenas vivían cincuenta familias. Tres décadas después contaban más de cuatrocientas, tiempos en los que el sacerdote tercermundista llegó a repartir 702 kilos de comida en un solo día. Gigantesca olla popular que reunía con su acción en la parroquia Nuestra Señora de Luján de Quilmes, donde fue designado por el obispo Eduardo Pironio.

A fines de los ’60 adhirió al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, y fue cura obrero, trabajando como albañil durante siete años, oficio que luego se vio obligado a abandonar ante el reclamo de su feligresía. Durante la dictadura, militó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en sintonía con los lineamientos pastorales del entonces obispo de Quilmes Jorge Novak. En esos años, sufrió la cárcel y persecución.

Desde 1999, Farinello condujo el programa «El Kairós del Padre Farinello«, emitido por Canal 7 y Radio Nacional. Pero esa no fue su única presencia en los medios: en 1994 fundó una radio comunitaria en Quilmes, de la que fue su director durante muchos años. Como conductor televisivo, Farinello fue dueño de un estilo que hacía culto de la sencillez, y que lo caracterizó al punto de que llegó a inspirar parodias e imitaciones que ponían el foco en su hablar pausado e intimista. Además de ser guía espiritual de varias figuras públicas, en el año 2001 Farinello saltó a la política y fundó el partido Polo Social por el que fue candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.

Farinello fue uno de los curas firmantes de un documento que reclamaba el fin del celibato. En una entrevista, sostuvo al respecto: «La experiencia mía de tantos años de cura es que si el sacerdote tiene una señora, una chica, la gente no hace drama. Si el cura es buen tipo, se rompe trabajando, ella es buena, la conoce la comunidad, la gente no hace drama. Se dan esos casos así, y la gente hasta se pone contenta porque el cura no está solo. Ahora, con los pibes no. Esto es una vergüenza, ver tantos casos así nos hace mucho mal».

Con su salud ya desmejorada luego de sufrir un ACV en 2012, la muerte encontró al sacerdote el 2 de junio de 2018 cuando tenía 81 años.