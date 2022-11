Horror en Solano: Se metió en una casa, violó a una joven y ahora detuvieron al sospechoso

Un terrible caso de violencia de género tuvo lugar días atrás en una vivienda de la localidad de San Francisco Solano, a la que se coló un malviviente para sorprender a una joven que dormía con su hija pequeña y someterla sexualmente. Gracias al desesperado pedido de ayuda de la víctima y a la viralización del rostro del violador en redes sociales, la policía identificó al sospechoso y lo puso bajo arresto.

Eran alrededor de las 6 de la mañana del domingo 13 de noviembre cuando la vida de una solanense de 26 años cambió repentinamente, merced del horror del que fue víctima. Ese día un sujeto se introdujo en su casa en la calle 837 y Av. Donato Álvarez, la sorprendió mientras dormía con su pequeña hija y abusó de ella.

“Esta persona me hizo pasar la hora más interminable de mi vida. Casi me mata dos veces. No lo conozco, su cara no se me hace familiar, es alguien ajeno a mí y a mis conocidos”, había señalado la víctima en un desgarrador pedido de ayuda a través de las redes sociales, por identificar al agresor y llevarlo ante las autoridades.

Gracias a su testimonio y las imágenes de cámaras de seguridad aportadas, personal del gabinete criminólogo de la Comisaría Cuarta de Quilmes identificó al sindicado como responsable del aberrante hecho. En un operativo ordenado por la Justicia, lograron detenerlo el pasado sábado allanando su domicilio en la calle 845 y 895. Según se informó, se trata de un joven de 26 años que ahora enfrenta una grave imputación por “abuso sexual con acceso carnal”.