Se agravó el cuadro de Iara Bustos y entró en lista de EMERGENCIA en el INCUCAI

Iara Belén Bustos es una adolescente quilmeña de 20 años y sufre de insuficiencia hepática. El día 6 de marzo ingresó internada a la Fundación Favaloro y quedó primera en la lista de espera del INCUCAI para un trasplante de hígado. Lamentablemente, hoy su cuadro se agravó y pasó al estado de Emergencia Nacional. En esta categoría se incluye a personas que se encuentren con importante compromiso de su expectativa de vida a causa de una falla hepática fulminante, falla primaria del hígado o trombosis de la arteria hepática del hígado trasplantado

María Elena y Luis -sus padres- destacan la importancia de tomar conciencia sobre la donación: “Los órganos no van al cielo, sino que salvan vidas” expresaron, a la vez que remarcaron que «es algo que no tomamos conciencia hasta que nos pasa. Esperamos que en un futuro seamos todos donantes potenciales, no sólo por Iari, sino por todas las personas que están a la espera de un órgano que les devuelva la posibilidad de vivir».

UN REGALO MUY ESPECIAL

El caso de Iara conmovió toda a toda la ciudad, y en unas de las imágenes que se viralizó, se podía ver a la joven con la camiseta de Quilmes Atlético Club, club del que es hincha fanática. Entonces, la Comisión Directiva de la institución y el plantel decidieron darle una sorpresa y le enviaron una camiseta autografiada por todos los jugadores. «La idea original era que vaya el plantel y se la entregue personalmente, pero por todas las medidas de seguridad sanitaria debido al Coronavirus resultó imposible» detallaron desde la dirigencia del Cervecero.

Iara recibió una camiseta de Quilmes

Por su parte los padres agradecieron el gesto solidario de la institución «Fue una inyección de alegría para Iarita, estaba muy feliz. Estos gestos, la energía positiva y los mensajes de apoyo son muy importantes para que no decaiga y se sienta fuerte»