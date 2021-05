Ídolo de QAC explotó de bronca contra un ex compañero

El ex jugador e ídolo de Quilmes Atlético Club, Adrián Giampietri, criticó con dureza la presencia de su ex compañero Alejandro «Chori» Dominguez en el Estadio Centenario durante la derrota que sufrió ayer el Cervecero por 4 a 3 contra el conjunto marplatense de Alvarado. «No sabía que los traidores entran a la cancha, que poca memoria y no vengan con el versito…» publicó el 10 en sus redes sociales.

Según pudo averiguar este medio, Dominguez estuvo observando a algunos jugadores con la intención de llevarlos al fútbol europeo. Vale recordar que tras retirarse en 2019, el ex futbolista prosiguió su carrera como ojeador del Olimpiakos de Grecia

Alejandro Dominguez vio el partido acompañado del VicePresidente 2° de la institución, Mateo Magadán.

El «Máquina» y el «Chori» compartieron la blanquita desde el año 1998 hasta finales del 2001, cuando el delantero abandonó la institución para irse a River Plate.

Sin embargo, la bronca de los hinchas con él comenzó en la temporada 99/2000, cuando se hizo amonestar en un partido clave por el ascenso para no disputar la revancha y de ésta manera quedar liberado para ir a Brasil a jugar con la Selección Argentina Sub-20. La situación empeoró considerablemente cuando Domínguez jugaba para River y le hizo un gol a Quilmes en el año 2003. El Chori se sacó la remera en el festejo, cruzó toda la cancha y lo gritó de frente a la tribuna donde se ubicaban los fanáticos Cerveceros.

El día que el Chori le gritó el gol a Quilmes y se ganó el odio de los hinchas

NOTICIAS RELACIONADAS: El Chori Domínguez le pidió perdón a los hinchas de Quilmes

Casi 15 años después de este hecho, y luego de que los socios y simpatizantes del decano del fútbol argentino lo declaren «persona no grata», el «Chori» pidió disculpas: «Tenía buena relación con los hinchas pero lamentablemente algunos se sintieron ofendidos cuando años después, grité un gol. Los hinchas siempre estuvieron en los momentos más difíciles apoyándonos. Me equivoqué, como me equivoqué en tantas otras cosas… Reitero mis disculpas nuevamente, pero en el camino también se aprende que ya no se puede volver el tiempo atrás. Estoy agradecido con todo lo que me dio el club y de corazón siempre le desearé lo mejor»