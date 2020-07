Importante pedido del Banco Nación a los que reciban por tercera vez los $10.000 de ANSES

La entidad bancaria emitió un comunicado pidiendo a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que esperen la confirmación de la fecha de pago establecida en el cronograma de Anses para gestionar el turno a través de la web para concretar el cobro.

La solicitud está dirigida a aquellas personas que desean retirar los $ 10.000 a través del pago por ventanilla, habilitado para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, pero que puede también realizarse a través de cajeros automáticos, con o sin tarjeta de débito, generando un código de retiro de efectivo a través de la cuenta de homebanking.

De esta manera, la entidad solicita que los beneficiarios no se anticipen a tomar los turnos hasta no tener definida la fecha de cobro dado que el sistema permite la reserva de turnos a 10 días hábiles y la gestión anticipada de los mismo entorpece el normal funcionamiento de sistema de turnos web. Es importante recordar que las sucursales no atienden a sus clientes o beneficiarios sociales sin turno previo, por lo que se aconseja dirigirse a la sucursal solo cumplimentando ese requisito previamente.



Para mayor información, consultá el cronograma en la web la fecha de pago, ingresando a

https://www.bna.com.ar/Home/IngresoFamiliarDeEmergencia