Impresionante explosión alertó a vecinos de San Francisco Solano, Florencio Varela y Almirante Brown

Durante la noche de este martes, una fuerte explosión alertó tanto a solanenses como a vecinos de localidades aledañas. Según pudo averiguar este medio, se trató de la explosión de un automóvil a metros de la avenida Monteverde.

El hecho ocurrió instantes antes de las 23 horas de este martes, cuando varios usuarios de las localidades de Quilmes, Florencio Varela y Almirante Brown reportaron en redes sociales sobre una fuerte explosión. Dos unidades de los Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, a cargo del suboficial mayor Cristian Mendoza, constataron que se trató de la explosión de un tubo de GNC de un vehículo que se encontraba estacionado en la calle 859 y 897 de San Francisco Solano, a metros de la ex petrolera «El Sol».

Afortunadamente, por el siniestro no se registraron víctimas fatales ni heridos, aunque sí los daños materiales sobre el rodado fueron totales. Vale destacar que no es la primera intervención que bomberos deben realizar en el lugar: Hace dos semanas, una parte del predio abandonado que se encuentra lindero a la ex estación de servicio sufrió un intento de usurpación y los ocupantes al retirarse lo prendieron fuego. Un mes antes, también dos dotaciones del cuartel de Bomberos de Solano debieron intervenir para sofocar un incendio de basura provocado por maleantes

Así quedó el rodado luego de la violenta explosión