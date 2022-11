Incendio destruyó una casa de La Ribera

Un importante incendio se generó durante el mediodía de este domingo en un domicilio de La Ribera de Quilmes, donde debieron trabajar cuatro dotaciones de Bomberos para extinguir las llamas. Afortunadamente no se registraron heridos, aunque sí, grandes pérdidas materiales.

El fuego comenzó cerca de las 12 del mediodía en una casa de familia ubicada en la calle La Merced entre 24 y 25. Las llamas consumieron la planta baja y el primer piso, de 15 x 7 metros.

Cuatro dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Quilmes acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas, mientras fueron notificados que dentro del domicilio no se encontraba ninguna persona, por lo que no se registraron heridos, aunque una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar, preventivamente.

