Influencer quilmeña viajó a un casamiento en México y en el hotel le vaciaron la caja fuerte

Una experiencia que debía ser única terminó de la peor manera para la influencer quilmeña Ornella Griffa, quien viajó junto a una amiga y su novio a la costa de Tulum en México para asistir a un casamiento. El empleado de limpieza de una importante cadena hotelera le abrió la caja de seguridad y les robó hasta el último centavo, por lo que debieron regresar antes.

Fue a través de sus redes sociales que la joven relató en las últimas horas la mala experiencia que tuvo que atravesar a sus más de 110 mil seguidores. Según denunció, todo ocurrió cuando se hospedó el pasado 3 de febrero en el Hotel Esplendor de la cadena Wyndham, situado en la zona costera del mencionado municipio mexicano. Los tres asistirían al casamiento de la influencer Tupi Saravia.

Sin embargo, al día siguiente de su llegada salieron por la mañana a hacer ejercicio y, cuando regresaron pasado el mediodía, descubrieron con horror que les habían abierto la caja de seguridad y les sustrajeron todos los dólares que habían llevado, dejándoles sólo los pasaportes. Luego de pedir explicaciones al gerente del establecimiento supieron que en el tiempo que habían estado fuera les había limpiado el cuarto un empleado que había empezado ese mismo día, que tendría antecedentes por robo y que luego se retiró aduciendo que se “sentía mal”.

“Fuimos al lobby, hablamos con la empleada y al principio nos negó que habían hecho la habitación, pero la cama estaba arreglada. Pedimos hablar con el gerente y entonces descubrimos lo que había pasado: nos robaron con una llave maestra. Contrataron a un hombre que tenía mal historial por robos en otros lugares, estaba a prueba en el área de limpieza. Entró con su compañera a limpiar y, cuando la chica fue a buscar sábanas, aprovechó para abrir la caja de seguridad en tres ocasiones y se llevó la plata. La caja cuenta con un registro que indica cómo y cuándo se abrió”, relató la víctima.

La influencer quilmeña Ornella Griffa vivió una odisea durante su estadía en México

“Hicimos la denuncia en una comisaría de allá. Mientras tanto, desde el hotel nos decían que estaban en comunicación con el seguro, pero no daban soluciones. Nos dieron algo de efectivo para manejarnos y tres días después nos dijeron que no podían hacer nada porque la póliza no cubría robo de dinero. Hasta nos terminaron cobrando la estadía completa porque decían que no estaban autorizados a cubrirla. Nos estuvieron mintiendo todos esos días porque sabían lo de la póliza, pero no les importó”, remarcó. A raíz de esta situación, la influencer debió volver una semana antes de lo estipulado ya que se habían quedado sin plata.

En cuanto al empleado traicionero, el gerente les habría dicho que “después de que lo pusimos a prueba nos enteramos que estaba en una lista negra de gente que roba”, aseguró la chica. Luego continuaron los reclamos por mail y el 17 de febrero les prometieron que les devolverían el dinero de la estadía, aunque al día de hoy este compromiso no se cumplió y dejaron de responderles.

En consecuencia, decidieron hacer público lo sucedido y escracharon al hotel en las redes sociales, desde donde pidieron calificarlo de forma negativa en los sitios de internet para alertar a los huéspedes y que “a nadie le vuelva a pasar una cosa así”. “No somos de escrachar a nadie, pero intentamos resolverlo por las buenas y se nos rieron en la cara. Recomendamos que no dejen la plata en las cajas fuertes porque los hoteles no se hacen cargo”, advirtió Griffa

