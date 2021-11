INSEGURIDAD: Asaltaron a un padre y a sus hijos a la salida del colegio en Solano

Un hombre que acababa de retirar a sus hijos de una escuela en San Francisco Solano fue víctima de un robo por parte de delincuentes, en una secuencia de terror que quedó registrada por una cámara de seguridad vecinal. Una transeúnte logró salvarse de ser también asaltada, gracias a que arrojó sus pertenencias a una vivienda.

El hecho, que trascendió en las últimas horas, ocurrió el pasado martes alrededor de las 16, cuando el hombre fue a buscar a sus dos hijos pequeños al colegio Alfonsina Storni -ubicado en la calle 851 al 2199- y regresaban caminando a su casa. A la altura del cruce con la calle 894, el conductor de un Peugeot oscuro frenó bruscamente en medio de la calle y del interior bajó un ladrón, que corrió para interceptarlos, haciendo ademanes de estar armado.

La víctima no se resistió y entregó las pertenencias. Al malviviente no les importó en lo más mínimo que estuviera con los hijos pequeños y, de hecho, se aprovechó de esa situación de desprotección. No satisfecho con eso, su cómplice -que estaba al volante del rodado- le señaló que había una chica que los había visto e intentaba esconderse, por lo que corrió para robarle también a ella.

Tras una breve corrida, la joven logró salvar su mochila y una bolsa que llevaba, arrojando ambos elementos por encima de una reja hacia el interior del patio delantero de un domicilio. Al ver que no podría quitarle más nada, el bandido abordó nuevamente el coche y emprendieron velozmente la fuga. Afortunadamente, las víctimas resultaron ilesas.