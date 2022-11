Insólito: Intentó robar una rueda, lo corrieron y abandonó a su mujer y a sus hijos

Un ladrón intentó robar la rueda de un auto estacionado en la calle en Quilmes Oeste, acompañado de su mujer y sus hijos. Sin embargo fue descubierto por las víctimas y terminó abandonando a su familia en el auto cuando salieron a perseguirlo.

El insólito hecho delictivo ocurrió en la noche de este jueves, alrededor de las 23, frente a un domicilio de la calle Ricardo Gutiérrez y Albert Schweitzer. El delincuente llegó al lugar a bordo de un Peugeot 206 en el que iba además su familia y vio la oportunidad de sustraer la rueda de un vehículo, aprovechando que podría ocultarse gracias a otro rodado que estaba estacionado al lado.

Según quedó registrado por una cámara de seguridad vecinal, el inexperto ladrón tuvo que hacer varios intentos para aflojar las tuercas y aún así no logró sacarlas. Fue entonces que desde el interior de la casa detectaron la maniobra. De la vivienda salieron cuatro hombres a correrlo y al bandido no le quedó otra alternativa más que escapar.

Pese a que lo persiguieron varias cuadras, las víctimas no lograron atraparlo, pero en el 206 quedó su pareja y sus hijos pequeños, que no pudieron huir ya que ella no sabría manejar. Tras un llamado al 911, la Policía terminó secuestrando el coche de la mujer por falta de documentación, aunque no pudieron arrestarla debido a que no estaba directamente implicada en el hecho.