Intentaron secuestrar a una chica a plena luz del día

Un violento intento de secuestro ocurrió el sábado a las 14 hs en Quilmes Oeste. La víctima en esta oportunidad fue una chica de 20 años que iba acompañada de su amiga. No serían las primeras víctimas de la zona y sospechan que se trata de un mismo acosador, cuyo auto quedó registrado en una cámara de seguridad.

“Quilmes Oeste, sobre Corrientes y Juan B Justo. Me pasó a mi y a una amiga hoy sábado 20 de marzo a las 14 hs. Fue una situación horrible, los flacos estaban armados. Quisieron secuestrar a mi amiga y sólo lograron sacarle el celular. Gracias a Dios estamos bien. Compartan y cuídense mucho”, publicó Melanie, su amiga, en su cuenta de Instagram.

Según relató una Peugeot Partner color azul las venía siguiendo y las alcanzaron en la zona de la Plaza 81. El secuestrador abrió de golpe la puerta cuando pudo ponerse a su par y trató por la fuerza de subirla al vehículo, pero ella se resistió con todas sus fuerzas y pudo zafarse del agresor. «Uno bajó de la camioneta y nos apuntó con el arma inmediatamente. Agarró a mi amiga pero no la pudo meter al auto porque ella nunca dejó de gritar y hacer fuerza en el piso. Yo tenía mucho miedo y estaba paralizada, estaba viendo como arrastraban a mi amiga por el piso con una pistola en la mano. Aún así me tiré encima de él y comencé a gritar para que la suelte» afirmó la joven que contó que el otro delincuente que permanecía en el interior del vehículo le decía a su compañero que agarre a la mujer y se la lleven. «Horrible todo. Gracias a Dios no pasó y estamos bien«

Finalizado el traumático momento, se dirigieron a la Comisaría 3° de Quilmes para realizar la denuncia. Un video captado por una camara de seguridad de la zona sería clave para la investigación.

La publicación que Melanie hizo se volvió viral y otras víctimas se pusieron en contacto. «Esa misma camioneta me quiso llevar a mí hace una semana cuando me estaba yendo a trabajar. Una cuadra antes de llegar me cruzaron y bajaron dos a agarrarme. Ni bien los ví salí corriendo y le grité a un hombre que se quedó conmigo hasta que se fueron» comentó Belén, otra de las mujeres que aparentemente intentó ser raptada por los mismos delincuentes

En tanto, en otros comentarios usuarios indicaron que la camioneta sigue dando vueltas por la zona: afirmaron haberla visto hoy en República del Líbano y Mosconi, y alertaron a todas las mujeres a tener cuidado.