Intento de asalto a pizzería de Quilmes terminó en persecución, choque y cuatro detenidos

En horas de la noche de este miércoles cuatro delincuentes intentaron asaltar el local Pizza Bello, ubicado en el cruce de las calles 389 y San Mauro Castelverde, en Quilmes Oeste. El robo se vio frustrado por el accionamiento de una alarma vecinal y la policía persiguió a los sospechosos hasta que colisionaron con otro auto.

Según la reconstrucción de los hechos, la dueña del comercio gastronómico se había percatado de un Toyota Corolla que daba vueltas por la cuadra y había pasado varias veces frente al local. En un momento el coche finalmente se detuvo y del mismo bajaron cuatro ladrones armados, uno de ellos menor de edad, quienes -siguiendo la declaración de la víctima- empuñaban armas de fuego.

De inmediato la mujer activó la alarma vecinal y esto puso en fuga a los malvivientes. Por esos momentos pasaba un patrullero que recorría la zona y acudió ante el alerta. Así cruzaron al rodado que circulaba a toda velocidad y comenzaron una intensa persecución a lo largo de varias cuadras, al que se acoplaron unidades del Comando de Patrullas y de la Seccional Novena, a cargo respectivamente de los comisarios Ernesto Ferreyra y Gastón Cuneo.

La secuencia terminó en el cruce de las calles 388 y Carlos Pellegrini, donde los fugitivos chocaron con un Chevrolet Corsa, cuyo conductor -un joven de 27 años- no sufrió lesiones. Rápidamente, los efectivos procedieron a reducir a los presuntos maleantes, un hombre de 45 años, dos jóvenes hermanos de 21 y 18 años, y un adolescente de apenas 14, uno de los cuales debió ser hospitalizado por politraumatismos.

Posterior al arresto, los agentes recorrieron el trayecto a pie en busca de las armas que pudieron haber sido descartadas en la persecución, pero no consiguieron hallarlas. No obstante, los cuatro detenidos fueron trasladados a la Comisaría Novena de Quilmes, donde quedaron a disposición de la UFIJ N° 4. El fiscal Jorge Saizar dispuso la imputación de los tres mayores por “tentativa de robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego no habida”, en tanto que ordenó la entrega del menor de edad a los padres.