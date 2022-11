Jessica, la quilmeña más afortunada en Qatar: es la única argentina que estudia y vive donde se entrena la Selección

Jessica Costa es una periodista de Quilmes, tiene 27 años, y estudia y vive en la Universidad de Qatar, donde llegó en agosto tras ser becada para estudiar el idioma árabe. Ahora está a menos de 100 metros del búnker de la Selección para el Mundial.

Jessica se instaló en Doha (Qatar) en agosto. Antes, se había recibido de periodista y había hecho una maestría para especializarse en Medio Oriente, pero sintió que aquello no era suficiente y que necesitaba fluidez del idioma. Lo intentó en la Argentina, pero el nivel de la enseñanza le resultó escaso, por lo que a través de búsquedas en Google (que asegura fueron miles) encontró que la Universidad de Qatar tenía un programa intensivo de idioma árabe para extranjeros que le permitiría aprender rápido.

En diálogo con Wen Deportes, emitido por Radio Wen, 93.7, Jesica dijo que: «hay un operativo de seguridad muy grande en toda la universidad. Me pidieron la credencial de estudiante unas cuatro veces. Me voy a tener que acostumbrar a esto, aunque todavía no tuve la suerte de ver a la Selección». «Todo el mundo está seguro que vamos a ganar los dos primeros partidos, Argentina es el favorito por acá», agregó.

“Se postularon miles de personas y dije ‘bueno, lo intento’. Y me eligieron. Me dieron una increíble beca. Dejé todo y viajé”, contó en diálogo con TN. Y agregó: “Y acá estoy: soy la única argentina que estudia y vive en la Universidad de Qatar”.

Ese mismo lugar fue el elegido por la Selección como su casa en Qatar y esa también es la casa de Jessica Costa, que no solo es la única argentina allí sino que está en un muy reducido grupo de estudiantes latinoamericanos junto a una mexicana, cuatro brasileños y una colombiana. Ahora, su sueño es poder cruzarse alguna vez con uno de los futbolistas, lo cual no será fácil por la fuerte vigilancia que hay en los alrededores del predio del que ella está a solo 100 metros.

“Estuve buscando por todos lados por donde verlos, un espacio por donde llegar, pero la realidad es que tomaron muchas medidas para mantener su privacidad y que nos los podamos ver. Por ejemplo, las terrazas de los edificios donde estudiamos están cerradas, los balcones que dan para el campo de entrenamiento están tapados y no nos dejan caminar alrededor del hostel porque está a solo 100 metros de donde está la Selección”, lamentó, aunque sin perder la esperanza.

“No nos dejan salir a la puerta y caminar sino que tenemos que tomar el servicio de bus que hay dentro de la Universidad o salir en auto o tomar un taxi, todo afuera. Va a estar difícil pero yo tengo esperanza de que en algún momento los podré cruzar”, sentenció.

«Tener una beca acá implica muchas cosas, pero en cuanto a beneficios lo que implica es que te pagan el pasaje, el hospedaje, la residencia estudiantil de la universidad, te dan tres comidas por día y cierto monto en moneda local para comprar cosas que te falten, no para tener una vida lujosa, porque la vida en Qatar es muy cara, pero sí para cubrir todas las necesidades básicas».

Ahora Jessica intentará cumplir el gran desafío de cruzarse a algún jugador de la Selección por los pasillos de la universidad, entre partido y partido. «Un amigo de acá logró conseguir una entrada para ir a ver Argentina – México, así que estoy muy entusiasmada por ir al partido», concluyó.

