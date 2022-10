Jonathan Pellegrinelli: ”El respeto a los animales nos define como sociedad”

Jonathan Pellegrinelli, Presidente de la Unión de Trabajadores Caninos de la República Argentina y ex-director de Protección Animal de la gestión de Mayra Mendoza, a pocos menos de un año para la campaña electoral, habló con InfoQuilmes e hizo hincapié en la necesidad de velar por el bienestar de los animales en nuestra ciudad.

“ Nuestra ciudad lamentablemente es la capital del maltrato animal, y los animales merecen más que nunca que haya en el Concejo Deliberante, un concejal o una concejala, que represente y luche por los derechos de todos los animales de la Ciudad de Quilmes, todos unidos podemos transformar la realidad de ellos, merecen vivir mejor”, comentó.

Uno de los referentes del Proteccionismo en Quilmes ha tenido un largo recorrido en relación a la lucha por los derechos de los animales, en el 2019 presentó a la Intendencia de Quilmes una iniciativa de la red Proteccionista “Frente Mascotero de Quilmes» para crear caniles en las plazas y parques de la ciudad.

Además de llevar a cabo distintas actividades para generar conciencia en la población sobre el respeto y cuidado para con los animales, velar por su bienestar, salud y preservación. Fomentar el conocimiento del mundo animal, promoviendo la participación y organización de las vecinas y los vecinos.

“Es esencial que se desarrollen políticas públicas que tengan como objetivo asegurar una convivencia respetuosa con los animales, evitando y castigando severamente las actitudes de abandono, maltrato y crueldad; proporcionando “casas de transito” adecuados y favoreciendo la adopción. Para eso, la colaboración activa con las asociaciones proteccionistas es de vital importancia”, declaró Jonathan.

Además afirma que desde la Unión de Trabajadores Caninos, están trabajando arduamente en el proyecto para crear un Hospital Público Veterinario con moto ambulancias para el traslado de animales en casos de emergencia.

“Es indispensable que en los barrios más populares de nuestra ciudad puedan recibir una atención de estas características, estaríamos conquistando derechos que se merecen desde hace años, queremos ser la verdadera voz en el Concejo Deliberante para que se termine de una buena vez con el maltrato animal”.

“Si bien durante la gestión de Mayra, se aumentaron las castraciones en el Centro De Zoonosis, además de tener un edificio nuevo acorde a las necesidades, todo muy lindo, pero no es suficiente, si en verdad queremos ser una ciudad mascotera, se deben seguir aumentando las castraciones, tenemos sobrepoblación de perros y gatos en las calles de Quilmes, y las proteccionistas no dan más abasto, yo hablo con la mayoría, todos los días”.

“Insistimos mucho en la necesidad de aumentar las castraciones. Desde nuestro espacio venimos realizando charlas de concientización y cuidados responsables de mascotas en distintos puntos de la ciudad. La gente nos pregunta porque ocuparse de la protección de los animales, cuando existe tanta maldad hacia las personas y mi respuesta es que necesitamos trabajar en las raíces si aspiramos a ser mejores como sociedad”, puntualizó Pellegrinelli.

Durante este verano, se realizara una campaña de concientización sobre la necesidad de no ensuciar los espacios públicos cuando se saquen a pasear a los perros. “Nuestra propuesta consiste en poner dispositivos con bolsitas biodegradables para juntar las deposiciones en la vía pública”.

“El puntapié es la sobrepoblación de perros y gatos que tenemos en la ciudad de Quilmes. Es una problemática que está a lo largo y ancho del país pero estamos viendo en primera persona que esto se está saliendo de control. Lo que hace la salud animal, más allá de quienes amamos a los animales, es una cuestión de salud pública también. Tengamos en cuenta la cantidad enfermedades que se trasmiten, denuncias por jaurías con mordeduras de gravedad. Necesitamos trabajar en políticas públicas concretas”, manifestó.

Por último, Jonathan nos comentó sobre la necesidad de que en el Partido Justicialista de Quilmes, se cree el área de bienestar animal: ”Sería un hecho histórico, un paso muy importante a la hora de reconocer la importancia de perros y gatos en la sociedad y en nuestra vida cotidiana. Le hice llegar tanto a Mayra como a su secretaria, que ahora también es concejal, sobre la importancia de realizar dicha creación y en donde nos pondríamos a disposición de participar”. “Necesitamos que la Presidenta del PJ Quilmeño tenga una mirada más amplia y entienda a la sociedad actual, los perros y gatos son familia, necesitan que militemos su bienestar, hagamos perronismo” , concluyo el joven presidente de UTCRA.

También remarcó nuevamente y exigió a las autoridades correspondientes la importancia de realizar un censo de perros y gatos. “Es necesario que en nuestro país se realice un censo de perros y gatos, tanto domésticos como los tantos en situación de calle. El Estado Nacional debe tener la decisión politica de generar un relevamiento de perros y gatos que se encuentran en cada ciudad, y determinar los que tienen dueño y los que son callejeros. Esta actividad histórica de poder tener números concretos de la población de perros y gatos es determinante para llevar a cabo políticas públicas serias donde cuidemos la salud de nuestras mascotas. Invito a Mayra Mendoza a que seamos pioneros en nuestra ciudad y trabajemos codo a codo esta iniciativa.”, afirmó. Y concluyó: «A pesar de ya no formar parte de su Gestión, sigo con las convicciones intactas y militando para que sea nuevamente elegida por el pueblo de Quilmes. Que no me responda los mensajes, no impide que siga militando por la transformación de nuestra ciudad. Jamás lo hice por un cargo, ni un nombramiento. Yo militó desde los 14 años y siempre dentro del Kirchnerismo. Pero cuando no te dejan demostrar lo que uno sabe, ahí es cuando uno como peronista que es sigue luchando más fuerte para cumplir sus sueños«.