Joven escapó de un abusador tirándole gas pimienta en Quilmes Oeste

Una mujer volvía a su casa en la madrugada luego de una larga jornada laboral, cuando se dio cuenta que era perseguida por un hombre que se estaba masturbando y la llamaba. Rápidamente, tomó un gas pimienta y se lo arrojó en la cara, poniéndolo en fuga.

La tremenda historia tuvo lugar el pasado martes alrededor de las 1:40 de la madrugada, cuando Mayra volvía de su trabajo. La joven denunció que bajó del colectivo en 12 de Octubre y J.V González, e hizo el mismo camino de todos los días para dirigirse a su hogar.

En ese trayecto, sobre la calle Estanislao del Campo y 1ro. de Mayo, un hombre robusto, pelado, con bermuda y remera, la abordó y comenzó a perseguirla. «Yo me di cuenta que me seguía y empecé a caminar rápido, me alerté de la situación y saqué el gas pimienta de mi mochila», comentó la víctima.

«Cuando me di vuelta, lo vi tocándose el miembro, masturbándose atrás mío, mientras me decía mirá veni, vení». «En ese momento, lo rocié con gas pimienta, le dije que se aleje y comencé a correr rápidamente mientras miraba si me seguía, pero lo vi agarrándose la cara producto del gas», agregó.

La víctima logró finalmente llegar hasta su casa y poder visibilizar la situación mediante las cámaras de sus vecinos, donde se lo ve al hombre dando vueltas durante media hora, y estacionando su auto, para bajar y caminar por el barrio. «Para mí ya me tenía vista por el horario y el camino que tomo, me estaba esperando», señaló.

El auto del acusado

Ahora, Mayra realizó la denuncia en la Comisaría tercera de Quilmes, y ya se encuentran investigando el episodio, con un relevamiento de cámaras de seguridad.

