Jóven irresponsable organiza fiesta clandestina en la localidad

A pesar de los miles de infectados diarios y las cientos de muertes que está provocando la segunda ola de Coronavirus, a algunos jóvenes parece no importarle y organizan una fiesta clandestina en San Francisco Solano.

A través de historias de Instagram, el organizador se encargó de informar en reiteradas ocasiones del evento llamado «Los Pibes Buenos Party»: «Sábado 3 de Abril cpika todo mal en Solano City. Compartan que explotamos Solano con la verdadera joda» compartió el irresponsable, que anunció la presencia de DJs y animadores, juego de luces, humo, entre otras cosas.

Para mantener la clandestinidad y que las autoridades policiales no desactiven la fiesta, el jóven no publicó la dirección «Paso la dire 4 horas antes, los que vinieron a las anteriores es en el mismo lado« sentenció, dejando en claro que no se trata de la primera que organiza.

Las entradas, con un valor de $150, se comercializaron a plena luz del día en el Parque Lineal de San Francisco Solano. «En plena plaza vendiendo las entradas como si fuera normal. Hay garita policial pero no pasó nada» manifestó una vecina preocupada por la realización de la fiesta clandestina

Se recuerda que la realización de éste tipo de fiestas se encuentra prohibido por DNU del Gobierno Nacional. Aquellas que «vulneren lo permitido legalmente en el marco de las medidas», además de la sanción en el Artículo 205 del Código Penal, las autoridades establecieron que podrán hacerse multas desde 3.364.000 pesos a los asistentes y organizadores como también a los propietarios de los inmuebles donde se realicen.

Las fiestas clandestinas pueden denunciarse a través de las líneas telefónicas (221) 429-3386, dispuesta por el Ministerio de Seguridad, o bien la municipal 4350-3000 interno 6065, ambas funcionan viernes, sábados y domingos de 22 a 6. También se puede llamar al 911.