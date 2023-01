Jóvenes quilmeños fueron brutalmente agredidos por patovicas en Pinamar

Un grupo de tres jóvenes oriundos de Quilmes, que estaban vacacionando en la Costa, fue salvajemente atacado por personal de seguridad del boliche Boutique de Pinamar, el último fin de semana. Las víctimas debieron quedar un día internadas a raíz de las heridas y los responsables fueron penalmente denunciados ante la Justicia.

En días en que se lleva adelante uno de los juicios con mayor interés público de los últimos tiempos, el que sigue el homicidio de Fernando Báez Sosa ocurrido hace tres años, parece que la violencia en los locales bailables no cesa y no hay un llamado a la reflexión. En este caso fueron “patovicas” quienes desquitaron una ira inusitada con los chicos, que aseguran no haberse resistido en ningún momento.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando los jóvenes quilmeños fueron al boliche Boutique, ubicado en la Av. Del Mar al 1000 de la ciudad de Pinamar, con sus entradas en la mano. Al parecer, el motivo de la discusión fue que -así como un importante grupo de gente- habrían llegado después de las 4 de la mañana, horario en que ya no se permite el ingreso al local por una disposición municipal.

Nicolás y Federico, dos de las víctimas del ataque patovica. Foto: Marcelo Manera – LA NACIÓN

“La idea era salir a bailar, algo tranquilo. Cuando llegamos nos dijeron que no podíamos ingresar. Nosotros pedimos que nos devolvieran el dinero y nos retirábamos sin ningún problema, no era algo de vida o muerte entrar. Nosotros somos mayores de edad, teníamos entradas, no teníamos ninguna necesidad de forzar el ingreso, pero otra gente lo forzó”, indicó Federico Forti (24), una de las víctimas.

Lo que siguió fue salvaje: seis guardias salieron a correr a quienes ingresaron sin autorización. Hubo golpes de puño y patadas que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del boliche y en videos captados por los mismos jóvenes con sus teléfonos, que luego se difundieron en redes sociales.

“De la nada nos atacó la gente de seguridad por atrás. A mí me agarraron del cuello de atrás y me empezaron a pegar sin motivo alguno, porque yo no me estaba resistiendo. Primero me tiraron al piso. Cuando me logré levantar, empezaron a pegarme. Me abrieron la cabeza en tres lugares diferentes, a otro amigo lo asfixiaron. Ya tirado en el piso fueron, le pegaron y le abrieron la ceja. La violencia fue total”, agregó. Tanto él como sus amigos Nicolás y Matías, que son hermanos, quedaron internados una noche.

LA EXPLICACIÓN DE BOUTIQUE

Por su parte, desde Boutique explicaron a Clarín que “los hechos se produjeron cerca de las 4.30 de la madrugada, con un grupo de jóvenes que quiso entrar fuera del horario permitido cuando el local se encontraba con las puertas cerradas”.

“Ahí se producen forcejeos y corridas. Ante la situación se ofreció a los jóvenes asistencia médica, porque contamos con el servicio las 24 horas, y nos dijeron que no, que querían atención del Same. Luego de lo sucedido, nos pusimos a disposición de la Justicia, nos presentamos en la comisaría local y a las 8.30 estábamos aportando registro de cámaras y filmaciones de lo sucedido», aseguraron.

Y agregaron: «La empresa de seguridad nos presta servicio desde hace unos años y nunca se había originado un incidente de esta índole”. En este sentido es que desde la disco pidieron a la empresa prestadora que “las personas involucradas sean removidas y así lo hicieron”. En tanto, contaron que se pusieron a disposición de la familia de los jóvenes agredidos y que tuvieron “una reunión con los padres en muy buenos términos”.

A LA JUSTICIA

Lucas Ventoso, secretario de Seguridad del Municipio de Pinamar, comentó que por la agresión se inició una causa penal y que entregaron a la Fiscalía N° 5 de esa ciudad “toda la documentación fílmica en la que se acredita que la seguridad privada del local le pegó con una saña inusitada a estos chicos. Está filmado y es indiscutible”. Además, confirmó que “el encargado del local bailable reconoció la situación y también aportó videos que prueban lo mismo”.

