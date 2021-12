Juraron los nuevos ediles del Concejo Deliberante de Quilmes

La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, participó del acto de asunción de los nuevos concejales que fueron elegidos durante las elecciones Legislativas del 14 de noviembre, que se realizó durante la Sesión Preparatoria en el recinto del Concejo Deliberante de Quilmes.

De los siete concejales del Frente de Todos Quilmes que asumirán sus bancas a partir del 10 de diciembre, dos pedirán licencia para desempeñarse en el Ejecutivo municipal, tales los casos de Cecilia Soler, quien continuará a cargo de la secretaría de Obras Públicas, y Eva Stoltzing, que asumirá como secretaria de Hacienda.

Por parte del espacio de Juntos, única oposición en el Cuerpo Legislativo, juraron Ignacio Chiodo, Patricia Caparelli, Walter Fernandez, Patricia Ballesteros y Fernando Pérez.

En cuanto a las autoridades del Concejo Deliberante de Quilmes, seguirá siendo presidido por Fabio Báez, mientras que Federico D’Angelo será el vicepresidente 1º y Elizabeth Virgilio, la vice 2ª. En tanto, Edith Llanos será la secretaria Legislativa y Nicolás Engel su par Administrativo.

Al finalizar la sesión, Fabio Báez le recordó a todo el Cuerpo Legislativo que a partir del 21 de diciembre se requerirá el certificado de vacunación conocido como pase sanitario para el ingreso al Concejo Deliberante.

“Para mí hoy es un día de alegría y celebración, como en todos los actos de jura de la representación del pueblo de las distintas fuerzas políticas, en los que se ve reflejada nuestra democracia, la participación de nuestros vecinos y la voluntad popular. Creo que nosotros como sociedad tenemos que tener memoria de lo que pasó en nuestro país, que hace poco más de 30 años no era posible lo que vivimos hoy, así que hay que valorar y fortalecer la democracia todos los días”, sostuvo la Jefa Comunal.

Y agregó: “Queremos un Concejo que sea capaz de interpretar e impulsar las demandas que tienen nuestros vecinos, que trabajen para que podamos vivir mejor y que cumplan con el deber por el que fueron elegidos por el pueblo quilmeño».

La Intendenta remarcó la importancia de la medida y de que todos completen el esquema de vacunación. “La pandemia no se puede abordar desde una óptica distinta que no sea la salud pública. No es con anteojeras ideológicas, religiosas ni políticas. La ciencia planteó que para terminar con la pesadilla del COVID hay que vacunarse. Vacunarse es un acto de solidaridad y apelo a la responsabilidad individual y social de todos los ciudadanos, y mucho más de los funcionarios y representantes del pueblo, de que tengan completo el calendario de vacunación”, cerró la Intendente.

En el acto estuvieron presentes familiares de los concejales electos, funcionarios del Gabinete municipal, y el senador provincial Emmanuel González Santalla.