La Asociación “Patitas Unidas” pide ayuda para continuar: «Solas no podemos seguir»

Desde la asociación civil “Patitas Unidas” de Quilmes lanzaron un pedido a toda la comunidad para recaudar fondos que les permitan seguir funcionando y rescatando animales en la ciudad. Este mes tuvieron muchos gastos por cubrir, y aún no terminaron de pagar todo, por lo que lamentan que no tomarán más casos por el momento.

En diálogo con InfoQuilmes, la organización, conformada por Julieta, Luján y Séfora, señaló que están atravesando una situación crítica debido a los gastos que debieron afrontar este mes. “Én octubre tuvimos muchos gastos por cubrir y aún no terminamos de pagar algunas cosas. Como saben no recibimos ayuda económica del estado, por lo cual dependemos pura y exclusivamente de la ayuda económica de quiénes están del otro lado, es decir, del público que nos sigue.”, comentaron.

Y detallaron: «este mes gastamos aproximadamente $201.677, sumando los traslados y alimento de todos los rescatados. No vamos a tomar más casos porque sinceramente no llegamos a cubrir las necesidades de los que ya están con nosotras, nos restan estudios por realizar, castraciones, tratamientos, operaciones y no podemos saldarlos, por lo cual nuestros rescatados necesitan más que nunca ayuda para poder de a poco ir dándoles una buena calidad de vida».

«Necesitamos más que nunca el compromiso y la colaboración de todos ustedes para poder seguir con nuestra misión, todos ellos merecen la oportunidad de vivir finalmente la vida que siempre merecieron tener. Lamentablemente solas no podemos seguir y no podemos solventar toda esta suma de dinero», concluyeron.

¿CÓMO AYUDAR A PATITAS UNIDAS?

•DIFUNDIENDO SUS PEDIDOS DE AYUDA.

•DONANDO DINERO.

•TRASLADANDO VOLUNTARIAMENTE.

•DONANDO ALIMENTO/INSUMOS/MEDICACIÓN.

•TRANSITANDO.

•ADOPTANDO.

DONAR DINERO A PATITAS UNIDAS

Número de CBU:

0720000788000063861936

Alias: unidaspatitas

Titular de la cuenta:

Juarez Maria Lujan

Número de CBU:

0000003100015377523908

Alias:

Patitasayudamos

Titular de la cuenta:

Aldana Sofia

