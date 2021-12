La Bersuit Vergarabat cerró los shows por el 149° Aniversario de Ezpeleta

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo presente en el festival musical «Somos Ezpeleta» que se desarrolló en la tarde de este domingo, por el 149º aniversario de la mencionada localidad, donde se montó un escenario en la intersección de las avenidas San Martín y Centenario, para la presentación de las bandas locales, de Flor Paz y el cierre estelar de Bersuit Vergarabat, ante miles de vecinos y vecinas. “Cerramos este día de festejo en Ezpeleta con un gran show musical para los vecinos y vecinas. Gracias a toda la comunidad de Ezpeleta por venir y por celebrar este reencuentro con mucha alegría”, expresó Mayra, quien estuvo acompañada por funcionarios y funcionarias del Gabinete municipal, además de concejales y concejalas.

La Jefa comunal saludó a los artistas que formaron parte de este importante festejo, en el día en que Quilmes superó el millón de dosis de vacunas aplicadas contra el COVID-19. A lo largo del festival, la Intendenta conversó con los quilmeños y quilmeñas y les remarcó la importancia del avance del plan de vacunación para cuidarnos entre todos y todas. A raíz de ello, en la zona se instaló una posta de vacunación para que quienes se acercaron a presenciar los espectáculos, pudieran vacunarse y completar el esquema de vacunación con la primera, segunda y tercera dosis al presentar su DNI. Cabe aclarar que la segunda vacuna se aplicó a aquellos que se dieron la primera hace un mes atrás, y la tercera para los que se dieron la segunda hace seis meses y eran población de riesgo.

En el lugar, la Intendenta local ponderó la tarea que lleva a cabo el personal de salud y cada uno de los voluntarios y voluntarias que desempeñan funciones mediante el plan «Buenos Aires Vacunate» desde hace más de un año y medio en el distrito. En esa línea, el secretario de Salud, Jonatan Konfino, subrayó: «Este es un laburo de todos y la vacunación es un hecho colectivo. Esto tiene que ver con una política que llevamos adelante para todas las cuestiones de salud, de no esperar cruzados de brazos a la gente en los centros de salud, en hospitales, sino salir a buscar a las personas que no están vacunadas como en este caso. Por eso vinimos hoy a este recital».

Una de las personas que fue a ver el show de la Bersuit, Antonella Serrano, quien se dio la primera dosis, dijo: «Me enteré del show por la página de la Bersuit, estando acá vimos y me vacuné. Así estamos todos protegidos». A su vez, otro fanático de la banda que también se aplicó la primera dosis, Daniel Fernández, sostuvo: «También me enteré del evento por medio de la página de la Bersuit, vengo siempre donde van ellos. Esta vez vi el puesto (la posta de vacunación) y dije, vamos a aprovechar que no la tengo. Me vacune rápido, di los datos y listo». Por último, el vecino Fabio Machuca, quien recibió la tercera dosis, comentó: «Vine con mi señora, me enteré que se podía dar la tercera dosis y vinimos por la tercera. Es importante que se vacunen porque con la pandemia esto hace bien. Se tienen que venir a vacunar».