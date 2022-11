La cantante quilmeña Aneley Mattei y su hermano Alexx estrenaron un nuevo videoclip

Aneley Mattei, la joven quilmeña que brilló recientemente en el programa La Voz Argentina, estrenó el videoclip de su nuevo tema titulado «LA FOTO», en el que además cuenta con la colaboración de su hermano «Alexx».

«Él es productor musical y también cantante, compusimos esta canción que trata de dos hermanos que fueron separados de chiquitos en un orfanato y pasaron por momentos súper difíciles, pero de grandes se vuelven a encontrar de una forma inesperada. Es una historia bastante fuerte pero con final feliz» relató a InfoQuilmes la artista independiente

«Hicimos este videoclip con muchísimo esfuerzo y dedicación. Nuestro deseo es llegar al público lo máximo posible con esta canción, somos dos hermanos muy unidos y creemos que es importante poder transmitirles eso y lo que este tema representa para nosotros» concluyó

Con 29 años de edad, Aneley Mattei saltó a la fama tras participar en el programa de Telefé, «La Voz Argentina». La joven cantante se presentó en las Audiciones a Ciegas y sorprendió a todos los jurados al cantar “Se me ha perdido un corazón” de Gilda, donde recibió los aplausos de todos los jurados y le llegó una propuesta inesperada.

«Aunque no me elijas ahora, me encantaría tener la oportunidad, después de que acabe La Voz, de producirte. Por lo menos, para que probemos un track para ver qué sale de ahí. Creo que tienes mucho talento para este estilo de música y me encantaría ayudarte un poco en eso», le había dicho Ricardo Montaner.