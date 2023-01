La Justicia frenó la construcción del Parque Acuático en el Museo del Transporte

El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, Maximiliano Alberto Ceballos, ordenó a la Municipalidad de Quilmes la suspensión inmediata de la construcción del Parque Acuático en el predio del Museo del Transporte Carlos Hillner y Decoud. Familiares del donante del terreno también se expresaron en contra del proyecto.

En un fallo, conocido este martes, se dio como resultado de una presentación judicial realizada por una diputada nacional. Si bien se trata de una medida pre-cautelar, que podría confirmarse o rectificarse luego de la feria judicial, hay un aspecto de fondo que podría ser definitivo en la cuestión del uso de parte de las tierras del mencionado predio, situado en Av. Laprida entre Mosconi y Joaquín V. González, para la construcción de una pileta y vestuarios.

Fue el propio sobrino nieto de Carlos Hillner Decoud, Marcelo Decoud, quien realizó una presentación ante la Municipalidad de Quilmes exigiendo a la intendente Mayra Mendoza que dé marcha atrás con el proyecto. Es que, según afirma, en el testamento de donación de dichas tierras a la provincia de Buenos Aires y su posterior puesta en custodia al Municipio se deja expreso pedido sobre “la preservación de su espacio” y “la no construcción que altere el espacio verde y el carácter del museo como tal”.

“Dicho proyecto contradice abiertamente los términos testamentarios de donación, los que no pueden alterarse a lo largo de los años, ya que jurídicamente el bien donado está establecido como donación con cargo. Esto significa que nadie puede alterar lo dispuesto por el legatario desde su donación hasta el futuro. […] Queda en favor de los sucesores iniciar las acciones judiciales que correspondan en favor de preservar la voluntad del donante”, advirtió Decoud en su misiva.

Asimismo, en diálogo con el medio “Quilmes Ahora”, el descendiente enfatizó que “voy a ir hasta las últimas consecuencias y ya he instruido al estudio jurídico para que actúe en caso que avance este proyecto, que avasalla los términos testamentarios de la donación. Haré las presentaciones necesarias para defender el patrimonio que mi familia donó a la comunidad. Estoy en contacto permanente con personas que utilizan el Museo, con ex trabajadores del lugar, y todos me dicen que la inmensa mayoría de los vecinos está completamente en contra de este disparate”, señaló finalmente Decoud.

