La PFA allanó el domicilio de los ex técnicos de Argentino de Quilmes

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Delitos Cibernéticos Contra La Niñez y Adolescencia por disposición del Juzgado Garantías 2 de Quilmes, a /c Dr NOLFI Martin en relación a la causa en el que se encuentran imputados por el delito de “ABUSO SEXUAL Y GROOMING» los ex técnicos de los equipos Sub 14 y Sub 16 de fútbol femenino del club Argentino de Quilmes

Durante el allanamiento realizado se logró el secuestro de un Teléfono celular, fotocopias de documentación personal de los acusados, fotocopias de documentación de menores de edad, 4 Carnet de futbol del Club Argentino de Quilmes y 4 prendas de vestir de nenas tipo vestidos.

Los detenidos serán trasladados mañana a la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui a cargo del Dr. Daniel Ichazzo quien le tomará declaración indagatoria.