La policía impidió la usurpación de un terreno en Ezpeleta

Este martes una familia entró en un terreno baldío de la localidad de Ezpeleta con intenciones de instalarse. Los vecinos llamaron a la policía y denunciaron un intento de usurpación, en tanto que los acusados aseguraban haberlo comprado, pero finalmente accediendo a retirarse quedando imputados por la Justicia.

Todo ocurrió cuando una mujer de 56 años llegó al terreno ubicado en la esquina de las calles Evaristo Iglesias y Alvear junto a sus hijos de 23 y 28 años. Los vecinos notaron el movimiento y temieron una usurpación, por lo que de inmediato dieron aviso al 911.

Personal del Comando de Patrullas de Quilmes acudió y se entrevistó con los sospechosos. La madre intentó esgrimir justificaciones sobre su presencia en el lugar, asegurando que había comprado el inmueble de buena fe y presentando una fotocopia de catastro sin certificar. Dicha documentación no resultaba válida para acreditar la veracidad de la supuesta compra, por lo que finalmente la familia se retiró del lugar sin ofrecer mayor resistencia, en tanto que se intenta dar con el dueño del predio.

No obstante, los tres quedaron imputados por la Fiscalía N° 2 por el delito de «usurpación de inmueble», aunque no quedaron detenidos. Asimismo, fuentes de la causa informaron a InfoQuilmes que no se radicó denuncia alguna por parte de los sindicados por alguna presunta estafa respecto de la compra que decían haber hecho.