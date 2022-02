La UNQ informó como será la inscripción para el primer cuatrimestre del 2022

Sobre la inscripción a materias de carreras presenciales del primer cuatrimestre 2022 de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), las autoridades indicaron que se hará a través del siguiente link: https://campus.uvq.edu.ar/ desde el 7 al 10 de marzo

Además, informaron que en los próximos días se publicará tanto el cronograma como un instructivo para la inscripción de materias. Los nuevos ingresantes recibirán toda la información necesaria para acceder al campus en el mail que indicaron en la ficha de inscripción de la universidad, mientras que los estudiantes regulares ingresarán con el usuario y contraseña recibidos en noviembre del año pasado (en caso de no contar con los datos pueden tramitarlos a través del Campus Virtual)



Dudas y consultas



Si tenés dudas o consultas, comunícate por Whatsapp o Telegram al 1166414809 (mensajes de texto, no audios) o por correo electrónico a soporte@uvq.edu.ar. No te olvides de incluir en tu consulta tu número de DNI, NOMBRE COMPLETO y DESCRIPCIÓN del INCONVENIENTE.