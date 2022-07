Ladrón presuntamente armado intentó asaltar un comercio de Quilmes Centro

Un hombre que se encontraría armado quiso robar un comercio en Quilmes Centro y la vendedora se defendió logrando evitar el ilícito. El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes en un local ubicado en la calle Videla entre Almirante Brown y Lavalle, pleno casco céntrico de la ciudad.

Según quedó registrado por las cámaras de seguridad, el sujeto encapuchado estacionó su bicicleta en la puerta del comercio y luego de ingresar encaró hacia la caja registradora simulando estar armado para persuadir a la empleada, que finalmente lo increpó logrando que desista de su accionar.

«Entra y me dice que está armado, que le de la plata y me vaya al fondo, que no salga porque estaba su cómplice afuera, lo cuál era mentira porque estaba sólo» relató la mujer, y agregó «Como yo quise huir, retrocedió y se fue. También trató de dejarme encerrada, pero como la manija es ciega del lado de afuera, no pudo. Estaba armado porque cuando voltea para retirarse se ve la punta del arma en el bolsillo del buzo canguro» concluyó.

Luego de hacerse presente personal policial en el comercio para interiorizarse de lo ocurrido, esta tarde se realizó la denuncia en la Comisaría 1° de Quilmes.