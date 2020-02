Le dejaron abandonados más de 70 gatos en la casa y buscan ayudarla

View this post on Instagram

❌Caso extremadamente urgente❌ Les contamos resumido: En Quilmes hay una señora a la que ya hace años, le dejan gatos bebés en la casa a través de la reja. Actualemente tiene MÁS DE 70 GATOS. Se ve que se “corrió la bola” de que la señora de buena fe, les da de comer cuando son abandonados a su suerte. Se los dejan casi siempre, en una caja, con una mantita y un poco de comida, porque quienes los abandonan saben que no están haciendo lo correcto y para alivianar la culpa, los dejan así y en esa casa. Pero no es justo, la señora se tiene que bancar ADEMÁS de todo, los comentarios de los vecinos que le dicen que agarre a los gatos, los ponga en una bolsa y los tire al río, pero ella tiene buen corazón y se ocupa COMO PUEDE, a los adultos los castra en la veterinaria del barrio para evitar más nacimientos innecesarios, pero TODAS las semanas le dejan bebés. Es una historia de nunca acabar. 👉🏼Cual es nuestro plan? AYUDARLA. El 8 de marzo en la jornada de adopción, vamos a llevarnos de la casa de la señora (quien se puso feliz por brindarle nuestra ayuda) a 5 gatitos que serán dados en adopción con formulario y contrato como hacemos siempre. Que necesitamos de forma urgente? – TRASNSPORTADORAS (3 aprox) para retirarlos de la casa. – JAULAS para colocar a los bebés allí en la jornada del 8/03 – ALIMENTO BALANCEADO para bebés y adultos (tanto para la jornada como para donarle a la señora) – ANTIPARACITARIOS (para donarle a la señora) – DINERO (que será destinado a la compra de insumos/alimento balanceado para donarle) La señora no es millonaria. Es una señora común y corriente pero con un corazón enorme. No le sobra y lo que tiene de su sueldo lo destina a alimentar a más de 70 gatos. ES HORA DE ACTUAR, no mirar para otro lado, no dejarla sola. Esto no solo lo hacemos por los gatos, lo hacemos por ella, porque NO ES JUSTO. POR FAVOR! Súmate como sea!!!! Donando, siendo hogar de tránsito para poder sacar de ahí a más gatitos x 👉🏼ACLARACION: los gatos adultos no los podemos sacar. Ya se establecieron ahí. Están bien cuidados y esterilizados. El problema son los bebés que son los que más dejan y tenemos que evitar que sigan creciendo para poder ubicarlos!