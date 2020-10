Le dispararon dos veces para robarle su auto en Bernal oeste

Un joven sufrió un violento intento de robo cuando estacionaba el auto en la puerta de su casa y fue atacado por delincuentes que le dispararon dos tiros, los cuales afortunadamente no impactaron en su cuerpo.

El dramático hecho delictivo ocurrió en la madrugada de este jueves en el cruce de las calles 162 y Misiones, donde Nahuel, la víctima del robo, se encontraba estacionando mientras se abría la puerta automática de su garage.

En ese momento, una Renault Sandero color bordó cruzó frente a su vehículo, y de allí bajaron dos hombres armados apuntándole a su cuerpo. “Me dispararon sin mediar palabra: lo vi que salió, me apuntó y tiró dos veces. Uno de los tiros rompió el vidrio y pegó en el asiento del acompañante. Me salvé porque me agaché”, relató Nahuel, tras salvarse de milagro.

El hombre logró presionar nuevamente el botón del portón eléctrico para que se cierre, ya que adentro se encontraba su hijo y esposa. Al mismo tiempo intentaba huir de los delincuentes dando marcha atrás, pero su auto se subió a la vereda y chocó contra un poste de luz.

En ese momento, se fue corriendo y se puso a resguardo en la casa de un vecino, mientras que los delincuentes intentaban arrancar el auto. Sin embargo, los malvivientes no lograron darle arranque y se llevaron la llave mientras se daban a la fuga.

“Adentro de casa escucharon los tiros y llamaron al 911. Los policías querían que deje el auto y me fuera a declarar con ellos, pero yo no iba a dejar el auto en la calle si los delincuentes tenían la llave”, aseguró la víctima, que quedó con dolores tras el impacto.