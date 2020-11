Le pegó una trompada y le abrió la cabeza a una mujer para robarle en Quilmes

El delincuente le dio una trompada en la cabeza cuando la señora se dirigía a pagar cuentas a plena luz del día. Huyó con 2 mil pesos.

Todo ocurrió en la calle Dorrego y Sarmiento, cuando Roxana iba desde su casa hacia la avenida Mitre a comprar elementos para su emprendimiento y luego tomar el colectivo que la llevaría al centro de Quilmes, donde pagaría los impuestos.

Pasadas las 15 hs. en la mencionada intersección, un delincuente aparentemente armado, abordó violentamente a la mujer, exigiéndole sus pertenencias. «Dame el bolso, dame el bolso» repetía el malviviente.

«De la trompada que me dio, no me podía levantar, quedé shockeada» contó la víctima, quien detalló que producto de la trompada y del golpe contra la reja, debieron hacerle tres puntos en el hospital para cerrar la herida.

«Le pido a la intendenta Mayra Mendoza que haga algo por nosotros, por los vecinos, que padecemos la inseguridad, que somos los que pagamos los impuestos» concluyó la señora.