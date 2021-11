Le robaron el celular, corrió al delincuente y denuncia que los policías del móvil le dijeron «dalo por perdido»

La joven fue víctima de un delito violento en la Ribera de Quilmes y su madre remarcó el mal accionar de los agentes.

El hecho tuvo lugar cerca de las 18:30 horas de este lunes en la Avenida Cervantes entre Olavarría y Cipreces. Allí caminaba una muchacha, estudiante de medicina, cuando fue sorprendida por un delincuente que la amenazó y le robó el celular.

Rápida de reflejos, y en la desesperación de que se lleven su herramienta de estudio, la víctima decidió correrlo, poniendo en peligro su propia vida. Sin embargo, el delincuente se metió en una zona de asentamientos, y se dio a la fuga.

Lo más indignante de la historia, es que la madre de la chica afirmó que cuando le contaron a la policía lo sucedido, los mismos agentes le dijeron «dalo por perdido», haciendo alusión a que no iba a poder recuperarlo más.

«Así estamos, nosotros corriendo (a los chorros), ellos opinando, el mundo del revés» ironizó la mujer en un posteo de redes sociales.

Camila es una estudiante de medicina que está a tan solo dos materias de recibirse y en ese celular tiene mucho material de estudio, como también de su trabajo. «Anoche estuvo llamando al trabajo para ver si llegaban mensajes o llamados de su celular» contó Gabriela, madre de la víctima, mientras reflexionó: «como ella me dice, en una guardia tengo que atender al que me robó como si nada y al policía que me ignoró de la misma manera, es muy injusto esto».